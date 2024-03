Z Red Bullu odešel Verstappenův šéfmechanik. Přesouvá se ke konkurenci

Max Verstappen přišel o jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků v Red Bullu.

Ze stáje, která sídlí v britském Milton Keynes, totiž po 18 letech odešel Verstappenův šéfmechanik Lee Stevenson, který bude týmu chybět již během nadcházející Velké ceny Japonska v Suzuce.

Stevenson s Verstappenem spolupracoval od Velké ceny Španělska 2016, která pro Nizozemce přinesla nejen debut s Red Bullem, ale také premiérové vítězství.

Od té doby pak Stevenson pomohl Verstappenovi k dalších 55 výhrám a především třem titulům mistra světa. Britský mechanik se rovněž podílel na rychlé opravě vozu před GP Maďarska 2020, kde hvězda Red Bullu havarovala při cestě na startovní rošt.

„Bylo to úžasných 18 let a všechno, čeho se mi zde s týmem podařilo dosáhnout, bylo naprosto neuvěřitelné. Když jsem v roce 2006 začínal, nikdy jsem si nemyslel, že budeme vyhrávat závody, získávat pole position nebo vyhrávat šampionáty, ale to všechno se nám podařilo a bylo to úžasné,“ uvedl Stevenson v rozlučkovém videu, které sdílel na Instagramu.

Stevenson nicméně padok F1 neopouští. Z Red Bullu se totiž přesouvá k jinému týmu. A i když nebyl konkrétní, vše naznačuje tomu, že jeho novým zaměstnavatelem bude od začátku dubna tým Kick Sauber.