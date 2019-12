Z Racing Pointu by se mohl stát Aston Martin. Stroll zvažuje koupi akcií automobilky

Lawrence Stroll do týmu investuje. Racing Point v současné době staví novou továrnu. Tým by se do ní měl přestěhovat v létě 2021. Existuje možnost, že se v té době bude stáj ze Silverstonu už jmenovat jinak.

RaceFans a Autocar odhalili, že by se Racing Point mohl přejmenovat na Aston Martin.

Britské automobilce se v poslední době nedaří na akciových trzích. Akcie Astonu utrpěly v prvních šesti měsících letošního roku ztrátu asi 80 milionů britských liber.

Lawrence Stroll, jehož majetek se odhaduje na 2 miliardy liber, toho může využít. Zvažuje odkoupeni části akcií. Pokud by se mu podařilo získat kontrolní podíl, mohl by se pak Racing Point převléknout do zelených barev Astonu Martin.

Pokud by k tomu došlo, mělo by to zřejmě nepříznivý dopad na Red Bull. Aston Martin je jeho titulárním sponzorem a obě firmy také spolupracují na výrobě hypercaru Valkyrie, se kterým chtějí závodit v nové kategorii v Le Mans.

Foto: Getty Images / Charles Coates