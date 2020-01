Z Racing Pointu bude Aston Martin. Stroll koupil ve firmě podíl

Před časem se objevily informace, že by majitel Racing Pointu Lawrence Stroll chtěl koupit významný podíl v Astonu Martin.

Ve finále byl v boji o zhruba pětinový podíl společně s čínským výrobcem motorů Geely. Nakonec však vyhrál kanadský miliardář.

Podle dostupných informací zaplatí Stroll za 16,7 % podíl 182 milionů liber. Celkově ale Aston získá 500 milionů – další peníze přijdou od stávajících investorů. Stroll se také stane předsedou představenstva. Penny Hughes ve své funkci podle BBC skončí.

Aston Martin naléhavě potřeboval další financování. Jeho akcie klesají a v dobré kondici nejsou ani finance. Nedávno varoval, že jeho konečná čísla za rok 2019 budou horší, než se očekávalo.

Racing Point by se měl podle dohody od roku 2021 přejmenovat na Aston Martin.

Připomeňme, že Aston Martin je v současné době sponzorem týmu Red Bull. Tým však oznámil, že partnerství skončí na konci letošní sezóny.

Following the @AstonMartin announcement today, the Team can confirm the manufacturers Title Partnership will conclude at the end of the 2020 season.