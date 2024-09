Z posledního místa vítězství. Bortoleto ovládl hlavní závod v Monze

Gabriel Bortoleto přijížděl do italské Monzy na druhém místě průběžného pořadí, ovšem po páteční kvalifikaci pro něj začalo vše vypadat dost beznadějně. V kvalifikaci totiž vyjel mimo trať, nedokázal zajet jediné měřené kolo a byl tak nucen v obou závodech startovat jako poslední. Nikoho by tak nenapadlo, že to bude nakonec on, kdo ovládne hlavní závod…

Na čelo startovního roštu se navíc rozestavěli Bortoletovi největší soupeři v bitvě o titul. Pole position pro dnešní hlavní závod patřilo vítězi kvalifikace Maloneymu, vedle něho stál vedoucí pilot průběžného pořadí Hadjar a jako třetí Aron. Toho v druhé řadě doplnil Hauger. Třetí startovní řadu obsadil Martins a Antonelli, čtvrtou pak Marti a Bearman. Pátou Cordeel a Fittipaldi. Dürksen, který svou rychlost ukázal již v sobotu, startoval jedenáctý. Staněk byl na startu opět dvacátý.

Po zhasnutí červených světel začal Aron ihned útočit na Maloneyho. Za ním však Marti probrzdil nájezd do první zatáčky a zezadu do pilota Hitechu narazil. Hadjar, Martins a Hauger ve snaze vyhnout se kolizi museli projet první zatáčku rovně a polem se tak propadli zpět. Stejně tak Marti. Aron byl nucen ze závodu odstoupit. Na čele se tak nikým nerušen ocitl Maloney. Za ním se strhla bitva mezi piloty Premy Bearmanem a Antonellim. A ihned za nimi útočil Dürksen, který se zvládl propracovat již na čtvrtou pozici.

V tu chvíli ale musel v důsledku nehody v prvním kole vyjet na trať safety car. Po restartu se začalo ihned závodit. Bearman útočil na vedoucího Maloneyho a Hadjar překonal Dürksena, ovšem ne na dlouho. Pilot AIX Racing opět potvrdil, že na Monze je opravdu rychlý, Hadjara předjel zpět, následně překonal i Antonelliho a začal útočit na Bearmana, toho se ale Prema raději rozhodla poslat do boxů.

Ihned o kolo později zamířili k povinné zastávce v boxech i všichni ostatní piloti z čela pole v pořadí Maloney, Dürksen, Hadjar, Antonelli a Crawford. Pilot stáje Carlin se vrátil v provizorním vedení, následovaný Dürksenem, kterého však vzápětí předjel Bearman na zahřátějších pneumatikách, za ně se zařadil Antonelli, Martins a Crawford.

Ovšem jak se ukázalo, dnes by se vyplatilo se zastávkou trochu počkat. Ve chvíli, kdy Maloney vyjížděl z boxů, totiž po kontaktu s jedním ze soupeřů zůstal stát na trati Hauger a na trať vyjel safety car. Teď přišla šance pro zatím nestavějící piloty. Do boxů zamířil Bortoleto, Marti, Verschoor, Villagomez a další.

Bortoleto a Verschoor se stihli vrátit před překvapeným Maloneyem, Bearmanem, Dürksenem a Antonellim. Pilot stáje Invicta se tak z posledního místa na startu najednou ocitl v provizorním vedení závodu!

Zastávka v boxech ještě čekala piloty na alternativní strategii Goetheo, Mainiho, Correu a Staňka, kteří teď jezdili v čele závodu.

Po restartu začal zmatek, ale Goethe si své provizorní vedení před Mainim uhlídal. Bortoleto s Verschorem překonali Staňka, a jen těsně se jim podařilo vyhnout nehodě. Antonelli překonal Dürksena.

Jelikož bylo pole sjeté hodně dohromady, závodilo se i nadále. Byli jsme tak svědky mnoha bitev mezi piloty na alternativních strategiích i přímými soupeři.

Maloney zaútočil na Verschoora a posunul se na provizorní druhé místo. Dürksen pokračoval v soubojích s dvojicí Premy, mnohokrát došlo k výměně pozic, až se nakonec pilot AIX Racing dopustil chyby a propadl se zpět za oba rudé vozy italské stáje.

Bortoleto mezitím předjel zatím nestavějícího kolegu Mainiho a ujal se teď již skutečného vedení v závodě.

Šest kol před koncem se do vzájemného souboje znovu pustili piloti Premy, což dalo další šanci přiblížit se Dürksenovi a na oba zaútočit. Bitva pokračovala, tentokrát se do ní připojil i před nimi jedoucí Martins.

Dvě kola před cílem zamířil do boxů konečně i druhý Maini, vrátil se ale až na nebodované patnácté pozici.

Bortoleto tak po startu z posledního místa slavil veledůležité vítězství. Jelikož Hadjar tentokrát bodovat nedokázal, ztráta pilota Invicty činí na čelo šampionátu pouze deset a půl bodu. Jako druhý dojel Maloney a třetí místo si vybojoval Verschoor.

V souboji o místa těsně pod stupni vítězů nejlépe obstál Antonelli, který dokončil závod jako čtvrtý. Dürksenovi se podařilo dokončit závod na pátém místě, šestý dojel Martins a sedmý Bearman.

Staněk ve svém posledním závodě pro Trident skončil na sedmnáctém místě.

Do konce šampionátu zbývají ještě tři závodní víkendy. Formule 2 se na trať vrátí za 2 týdny na ázerbajdžánském okruhu v Baku.

Výsledky