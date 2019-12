Z pohledu rychlosti vývoje motoru Honda předčila Ferrari, říká Cowell z Mercedesu

Po těžkém návratu do formule 1 coby dodavatel motorů pro McLaren Honda prožila v roce 2019 úspěšnou sezónu s týmem Red Bull. Max Verstappen získal pro tým a Hondu během sezóny tři vítězství.

Šasi Red Bullu, pohonná jednotka Hondy a Verstappenovy schopnosti podle Cowella představují silný balíček. Z pohledu výkonu motoru je však podle něj stále na prvním místě Ferrari.

„Honda se letos zlepšila nejvíce. Z pohledu rychlosti vývoje jsou daleko před Ferrari,“ řekl Cowell v podcastu Motorsport Magazine.

„Red Bull dokáže postavit vozy pro vítězství v šampionátu, Max Verstappen je impozantní a Honda... jejich investice do toho, co dělají, je obrovská. Stejně jako jejich odhodlání. A to se ukazuje na trati. Bude to vzrušující.“

Na rozdíl od technického ředitele Mercedesu Jamese Allisona, jehož oddělení v Brackley se již připravuje na změny pravidel formule 1 pro sezónu 2021, nepřinesou Cowellovi nová pravidla výraznější změny v oblasti pohonných jednotek, kterým se věnuje jeho tým v Brixworthu.

„Jako inženýr, který má rád kreativitu, má rád nové výzvy, rád se v nich topí a hledá cestu ven, pak ano, přál bych si, aby došlo k větším změnám,“ řekl Cowell.

„Myslím si ale, že se formule 1 posouvá naprosto správným směrem. A myslím, že pohonné jednotky s V6 a ERS, které jsme zavedli v roce 2014, jsou nyní zcela správné. A myslím, že je dobré, když se všichni čtyři výrobci stále opakují. Budeme mít vyrovnaný souboj se stejnými pravidly, jsem pro. A pak pojďme přijít s novými pravidly možná pro rok 2026, která přinesou možná další krok od toho, co máme nyní.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone