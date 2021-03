Z odpůrce zastánce. Wolffovi se líbí myšlenka sprintových závodů

Formule 1 chtěla sprintové závody vyzkoušet už vloni, ale Mercedes byl proti a ke schválení byla potřeba shoda všech. Nyní je Toto Wolff naopak zastáncem sprintů. Proč ta změna? Změnil se jeden zásadní parametr.

Loňský návrh počítat s tím, že startovní pořadí pro sprint stanoví reverzní startovní rošt založený na průběžném pořadí šampionátu. Mercedesy by tak vloni startovaly z poslední řady.

Současná verze s reverzním roštem nepočítá. V pátek proběhne kvalifikace, která standardním způsobem stanoví pořadí pro sobotní sprint. Marcin Budkowski z Alpine už prozradil, že se zřejmě nebude označovat jako sprint ale termínem „superkvalifikace“.

Krátká superkvalifikace (zřejmě na 100 km) stanoví pořadí pro nedělní závod. Předpokládá se, že za pořadí v superkvalifikaci budou body. Pokud bude Mercedes i letos dominovat ve většině závodů, může mu tento model pomoci. Po vítězství v kvalifikaci může získat body za superkvalifikaci i nedělní závod.

„Z hlediska skutečného smyslu sportu nemá reverzní startovní rošt místo v žádném sportu, který je založen na měření a soutěžení,“ řekl Wolff, kterého cituje RaceFans.

„Jsme zábava, ale v okamžiku, kdy sklouznete do show a Hollywoodu, ztratíte důvěryhodnost tohoto sportu. Ne každé rozhodnutí, které si klade za cíl zvýšit faktor zábavy, je správné pro formuli 1. Vždy musí být rovnováha mezi DNA skutečných sportů – nejlepší muž a nejlepší stroj – a tím, na co se fanoušci rádi podívají.“

„Sprintové závody jsou podle mého názoru zajímavým formátem a experimentem, který musíme udělat. Viděl jsem v jiných závodních sériích, jako je DTM, že se počet diváků téměř zdvojnásobil, když měli sobotní a nedělní závod. A to samozřejmě lze zpeněžit.“

„Pokud to uděláme bez nějakého zásahu, abychom vytvořili falešnou show, musíme to zkusit. Nejsem si jistý, zda se nám bude výsledek líbit, protože kvalifikace, jak ji máme dnes, je skutečnou kvalifikací a ve sprintu vždy existuje riziko poškození, které může být nákladné a mít obrovský dopad na nedělní startovní rošt a výkonnost. Tohle určitě také vyvolá polemiku.“

Vettel je proti

Naopak proti sprintovým závodům je například Sebastian Vettel. „Nelíbí se mi to,“ řekl při prezentaci Astonu Martin. „Proč byste měli mít nejdříve předfinále a pak finále? To nedává smysl. Odvádí to pozornost od skutečných problémů. Je to spíše náplast než oprava.“

První sprint by se měl jet v Kanadě.