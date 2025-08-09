Z očekávaného poselství Hamiltona se vyklubala reklama na nealkoholický destilát

Lewis Hamilton prostřednictvím sociálních sítí představil nový nealkoholický nápoj od značky, jejíž je spoluvlastníkem.
Lewis Hamilton 28. července na sociálních sítích naznačil, že chystá velké oznámení, což okamžitě vyvolalo vlnu spekulací o tom, co se skrývá v pozadí. V posledních dnech se však začalo ukazovat, že půjde o produkt jeho značky Almave, kterou spoluzaložil.
V očekávaném příspěvku, zveřejněném 8. srpna, Hamilton odhalil novou příchuť – Almave Humo. Jde o nealkoholický destilát z modré agáve s kouřovým aroma, vyrobený z odrůdy Espadín pěstované na úpatí sopek v mexickém státě Puebla.
Podle oficiálního popisu je nápoj inspirován tradičními metodami destilace z kolébky mezcalu a má nabídnout chuťovou hloubku, která je typická pro klasické kouřové destiláty, ovšem bez obsahu alkoholu. Tvůrci jej doporučují jak ke slavnostním večeřím, tak pro běžné chvíle s přáteli, kdy má být základem sofistikovaných koktejlů a autentických chutí.