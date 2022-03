Z nečekaného návratu trvalá smlouva. Imola podepsala víceletou smlouvu

Není to až tak dávno, co návrat formule 1 do italské Imoly vypadal jako nepříliš reálný – snad jen jako náhrada za Monzu.

Přišel však covid-19 a formule 1 hledala náhradní destinace. F1 se tak vrátila mimo jiné do Imoly pod názvem Grand Prix Emilia Romagna.

V roce 2021 se jel závod znovu a chybět nebude ani letos. Imola je v plánu jako čtvrtý podnik kalendáře v dubnu. A na Imole zůstane královna motorsportu i v dalších letech. Formule 1 potvrdila podepsání smlouvy do roku 2025.

Itálie tak bude vedle USA druhou zemí, která bude hostit dva závody. Monza má rovněž smlouvu do roku 2025.

„Jsem potěšen, že budeme pokračovat v našem vynikajícím partnerství s Imolou pro Grand Prix Emilia Romagna až do roku 2025,“ uvedl šéf F1 Stefano Domenicali.

„Je to ikonický okruh, který je součástí historie našeho sportu a během pandemie odvedl neuvěřitelnou práci při pořádání dvou závodů. Je to hrdý okamžik pro naše italské fanoušky, kteří budou hostit dva závody, a pro všechny naše fanoušky na celém světě, kteří uvidí tento fantastický okruh v kalendáři i do budoucna.“