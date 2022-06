Z Le Mans do Baku a z Baku do Le Mans. Kolize se slavným závodem Ázerbájdžánu vrásky nedělá

V minulosti se objevily diskuse na obou stranách, že by se závod F1 neměl jet o stejném víkendu jako slavná čtyřiadvacetihodinovka. Letos je ale realita jiná.

Jak to vypadá časově? Sobotní kvalifikace začíná v 16:00, což je i čas startu 24 hodin Le Mans. Nedělní start závodu F1 je naplánován na 13:00. Z pohledu místních je to tradiční čas, na který jsme v Evropě zvyklí, protože v Baku je o dvě hodiny více.

Podle nových pravidel, která jsme viděli v praxi v Monaku, musí závod skončit do 16:00 (tři hodiny a to včetně případných přerušení). Fanoušci tak uvidí dojezd závodu v Le Mans.

„Nejdůležitější částí Le Mans je start závodu. Ale pak je nejdůležitější částí kvalifikace její konec,“ řekl šéf GP Ázerbájdžánu Arif Rahimov pro Motorsport.com.

„Myslím, že díky tomu můžeme nechat televizní diváky sledovat obojí: start Le Mans i konec kvalifikace.“

Rahimov uvedl, že s F1 a FIA se o přímém střetu příliš nediskutovalo, protože časový harmonogram v Baku je ovlivněn řadou jiných věcí.

„Harmonogram je navržen na základě mnoha faktorů. Jsou tu naše interní faktory a všechny ostatní drobnosti, které musíme udělat v sobotu, jako je závod F2.“

„Většinou není tolik možností, jak věci časově posunout. Ale jak už jsem zmínil, byl bych zklamaný, kdyby se start Le Mans kryl s koncem kvalifikace. Vzhledem k tomu, že koliduje se startem, si myslím, že to i tak přiláká všechny diváky.“

Baku má smlouvu do roku 2024 a rádo by si zachovalo současný červnový termín. Je ovšem otázkou, zda se mu to podaří, protože F1 chce kalendář regionalizovat – aby se vždy odjely závody v dané oblasti a nelétalo se z jednoho konce světa na druhý a zase zpět.

„V minulosti jsme měli velké problémy, když se závod konal v dubnu,“ řekl Rahimov. „Musíme začít stavět v podstatě tři měsíce před začátkem závodu, takže pokud budeme v dubnu, tak nás to vrátí až do zimy. Je nesmírně těžké udělat přípravu.“

„Kromě toho například letos tady byl duben z hlediska počasí dost špatný, foukalo, byla zima a pršelo. A myslím, že nemůžeme riskovat, že by se něco takového stalo během závodu, protože chcete mít plné tribuny. Chcete mít diváky, to je součást celkového obrazu. Takže jsme s červnovým termínem velmi spokojeni a opravdu u něj chci zůstat.“