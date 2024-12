Z královny princeznou. Montoya si myslí, že Albon nemusí příchod Sainze ustát

Franco Colapinto byl po svém debutu v průběhu sezóny velkou hvězdou. Dokonce se začalo mluvit o návratu F1 do Argentiny. Poté ale jeho hvězda poněkud vyhasla a to zejména kvůli nehodám. Do F1 by se ale mohl vrátit. Juan Pablo Montoya si myslí, že by se tak mohlo znovu stát v průběhu sezóny.

„Colapinto udělá nejlépe, když zůstane ve Williamsu,“ řekl Juan Pablo Montoya pro španělský web Marca. „Je to nejlepší pozice, kterou může mít. Spekuluje se o opci v Alpine, ale vím, že Doohan začíná sezónu a Franco ji nezačne... ale třeba ji dokončí. Něco by se pro něj mohlo objevit. Trvám na tom, že nejlepší šance je zůstat, protože nevím, jak Albon zvládne tlak, když bude mít vedle sebe někoho, jako je Sainz.“

„Vyhrává závody a už v prvním testu v Abú Zabí byl rychlejší, než se kvalifikoval Williams do závodu. Je soustředěnější a všechno se bude točit jen kolem Carlose. Alex se z královny stane princeznou, je zbaven koruny, a pokud bude Carlos rychlejší, nedivil bych se, kdyby byl Alex nervózní, jako byl u Red Bullu.“

Sainz letos u Ferrari vyhrával a bojoval o pódia. Nyní ho čeká spíše boj o body.

„Z příležitostí, které měl, je to podle mě ta nejlepší, protože Williams může být za 2 nebo 3 roky nový McLaren dneška,“ pokračuje Montoya. „Podívejte se na McLaren před 3 nebo 4 lety, kde byl.“

Verstappena nepovažuje za favorita

Montoya také uvedl, že nepovažuje Maxe Verstappena za favorita sezóny 2025.

„Abych byl upřímný, vidím to velmi obtížně, protože pokud Red Bull příští rok nenajde něco velkého, tak pro Maxe bude velmi obtížné stát se šampionem s autem, které má nyní. Nemají potřebnou rychlost. To auto není tak rychlé.“

„Nevidím (ho jako favorita). Myslím, že pokud jste viděli závody a viděli jste posledních několik let formule 1, je nemožné považovat Maxe za favorita. Musíte počkat, s čím přijde Red Bull, ale řekl bych, že příští rok se o titul bude rozhodovat mezi jezdci McLarenu nebo Ferrari. A příští rok bych dával větší šanci Mercedesu než Red Bullu.“