Z konce pole na stupně vítězů. Já to týmu říkal, předpověděl Bottas

Ačkoliv vyhrál páteční kvalifikaci i sobotní sprint, kvůli výměně pohonné jednotky Bottas do nedělní velké ceny startoval až z posledního místa.

Už od začátku se přitom Bottas, který před víkendem oznámil svůj přestup do Alfy Romeo, dostával před jednoho soupeře za druhým. V 11. kole už byl v bodované desítce.

Do 25. kola, kdy vyjel na trať safety car kvůli nehodě jeho týmového kolegy Lewise Hamiltona s Maxem Verstappenem, se Bottas dostal už na páté místo.

Při restartu si poradil s Carlosem Sainzem, na třetího Sergia Péreze ale recept najít nedokázal. Pérezova pětisekundová penalizace za předjíždění mimo trať nicméně Bottase nakonec posunula na třetí místo. Na stupních vítězů tak doplnil piloty McLarenu Daniela Ricciarda a Landa Norrise.

„Řekl jsem týmu, že dnes budu na stupních vítězů, takže jsem rád, že jsme to zvládli. Startovat zezadu není nikdy snadné, jsem rád, že jsme nakonec získali více bodů než Red Bull,“ řekl Bottas.

„Byl to z mého pohledu skvělý návrat. Nemyslím si, že jsem ve své kariéře v závodě získal tolik pozic. Užíval jsem si to. Byl to zřejmě jeden z mých lepších víkendů za Mercedes. Myslím, že jsem byl po celý víkend silný, což mě velmi těší.

„Je samozřejmě škoda té nehody Lewise a Maxe. Ztratili jsme tím nějaké důležité body, ten incident jsem pořádně neviděl, jsem ale rád, že je v pořádku. Nyní se musíme dívat dopředu a doufám, že si udržíme formu do Ruska. Na té trati se mi v minulosti vždy dařilo.“