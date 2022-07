Z hrdiny nulou. Latifi vysvětlil kvalifikační pád

Latifiho kolo v kvalifikaci nebylo vůbec špatné. V poslední zatáčce však udělal chybu.

„Bylo by to těsně na hraně Q2,“ řekl Latifi. „Myslím, že v poslední zatáčce jsem udělal velkou chybu. V té zatáčce fouká vítr do zad, takže nevím, zda jsem tam na rozdíl od prvního kola neměl velký nárazový vítr.“

„Víme, že naše auto je v této oblasti stále extrémně citlivé, pravděpodobně ještě více s novým balíčkem vylepšení. Je to frustrující, když se z... chci říct, že je to doslova z hrdiny nulou.“

Podle Latifiho nebylo první místo v tréninku úplná náhoda. „Už před tím, než jsem se dostal na první místo, jsem se cítil docela dobře – jen jsem do té doby nebyl schopen zajet pořádné kolo.“

„Nebyla to náhoda, všichni zajížděli stejné časy za stejných podmínek na trati, takže nám jako týmu tady zjevně něco funguje. A já zjevně nejsem špatný jezdec. Myslím tím, že stále musíte řídit auto na mokru a je to stále velmi obtížné, takže to bylo určitě příjemné morální vítězství, morální vzpruha.“

Latifi uvedl, že za suchých podmínek se smířil s tím, že v kvalifikaci nebude bojovat o nějaký hodně skvělý výsledek.

„Chybí nám hodně přítlaku, to není žádné tajemství. Na rovinkách jsme velmi rychlí a na autě máme veškerý přítlak, který je k dispozici. Nejsme dost rychlí, protože naše auto je efektivní na rovince, ale protože nám chybí přítlak!“

„I tak mě dost překvapilo, že jsem měl fialový (absolutně nejrychlejší, pozn. redakce) první sektor. Na téhle trati se všechny časy na kolo dělají ve druhém a třetím sektoru, tam je to důležité.“

Latifi si myslí, že Williams udělal „krok kupředu“ ve srovnání s Velkou cenou Španělska.

„Naposledy museli všichni nasadit vysoký přítlak na normální trati v Barceloně a my jsme byli daleko, tady i s balíčkem vylepšení pravděpodobně možná o něco blíže, protože by to bylo někde okolo Q2. Ale stále nejsme tam, kde bychom chtěli být. Je to frustrující, víme, kde se musíme zlepšit.“