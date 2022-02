Z hlediska předjíždění to bude úžasné, říká Gasly o okruhu v Miami

Jezdec týmu AlphaTauri si prohlédl Hard Rock Stadium – domov týmu NFL Miami Dolphins. V okolí stadionu po mnoha odkladech, přesunech a protestech vyrůstá okruh o délce 5,4 km, který bude už za pár měsíců hostit velkou cenu formule 1 – aktuálně druhou v USA.

„Byl jsem opravdu ohromen,“ řekl Gasly o své návštěvě. „Trať vypadá opravdu skvěle, zejména díky dvěma velmi dlouhým rovinkám. Z hlediska závodění a možností předjíždění to bude úžasné. Měla by to být skvělá podívaná pro všechny fanoušky.“

Gasly říká, že se těší, až uvidí, jak město Miami přijme formuli 1. „Miami je skvělé místo, takže se těším, až sem přijedu a strávím čas objevováním města. Všichni moji přátelé a všichni fanoušci se na to těší a já jsem nadšený, že se mi tu bude dobře závodit.“

Úvodní Grand Prix Miami se koná 8. května.