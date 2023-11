Z Haasu by se měl stát juniorský tým, případně by ho měl Gene Haas prodat, myslí si Ralf Schumacher

V roce 2018 byl Haas pátý v Poháru konstruktérů. Od té doby získal celkově jen 80 bodů. V letošní sezóně je aktuálně poslední.

„Nico Hülkenberg těžil z několika odstoupení, ale nakonec nemohl dojet lépe než na dvanáctém místě,“ napsal Ralf Schumacher pro Sky o závodě v Brazílii.

„Vypadá to, že vylepšení Haasu nefunguje. Opotřebení pneumatik je neuvěřitelně vysoké. Haas dal Hülkenbergovi šanci vrátit se do formule 1. Proto si myslím, že je fér a správné, že zůstal v Haasu.“

„Hülkenberg si ale také uvědomuje, že Haas je se vším, co dělají, ve slepé uličce,“ pokračuje Schumacher. Podle něj Haas nedokáže být v současné F1 konkurenceschopný.

„Pro Hülkenberga je to škoda. Člověk má pocit, že situaci řeší otevřeně a poctivě, ale možná také doufá, že se z toho nějak dostane.“

„Jeho výroky a jeho tvář mluví jasně. Chápu ho, protože nemá času nazbyt. Pořád to ještě může dokázat. Zažil 200 závodů a ještě nestál na stupních vítězů, takže je jasné, že začíná být netrpělivý.“

„Do Haasu by se muselo investovat hodně peněz. Jednou z možností by bylo, kdyby Gene Haas tým prodal. Sen o tom, že koupíte něco tady a něco tam a pak to dáte dohromady, je obtížný, pokud se do toho pustíte sami. Ale pokud to uděláte tak, jak to dělá Red Bull, s partnerským týmem, pak je to možné. Ale Haas v této konstrukci partnerský tým postrádá. Dlouhodobě to nebude fungovat. Pokud by se dokázali přeměnit na juniorský tým, pak by to mělo smysl. Ale je jasné, že pokud to takhle půjde dál, bude Haas potřebovat partnera pro vývoj.“