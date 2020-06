Z formule 1 se nemůže stát formule 2 nebo formule E, říká Binotto

„V loňském roce byla schválena finanční regulace, rozpočet ve výši 175 milionů dolarů, který byl již obrovskou, obtížnou a náročnou zkouškou pro první tři nejlepší týmy, zejména pro Ferrari. Ale byla to dohoda z minulého roku, na kterou jsme byli připraveni,“ řekl Binotto pro RaceFans.

Rozpočtový strop byl později snížen na 145 milionů dolarů kvůli dopadům krize.

„145 milionů dolarů s některými výjimkami, to byl dobrý kompromis,“ pokračuje Binotto.

Některé týmy žádaly ještě nižší rozpočtový strop ve výši až 120 milionů, s čímž ale nesouhlasily velké týmy.

„Malé týmy budou vždy požadovat nižší čísla, ale F1 je inovační platforma, technologická soutěž. F1 se nemůže stát jakousi F2 budoucnosti nebo formuli E. F1 je F1 a skutečnost, že výrobci tlačí technologii nad její limity, je důležitá.“

„Není to jen rozhodnutí o čísle. Prvním důsledkem pro nás byli naši zaměstnanci. Cítíme, že máme společenskou odpovědnost za ochranu našich pracovníků.“

Podle Binotta nebyla na stole možnost, že by Ferrari použilo právo veta.

„Používání veta není někdy správný způsob, jak se vypořádat s věcmi. Veto je prostě něco, co by se stalo na konci procesu, pokud jste úplně proti tomu, co se stane, Je to smysl pro zodpovědnost, že to, co bude dobré pro F1, je dobré pro Ferrari a to, co je dobré Ferrari, je dobré F1, takže si nemyslím, že je to bitva. Nejsme v opačných pozicích. Potřebujeme spolupracovat, abychom našli správné řešení.“

Formule 1 bude šetřit. Došlo k odkladu zavedení nových pravidel, zmrazeno bude šasi i některé další věci.

„Je to anti-formule 1? ptá se Binotto. „Myslím si, že zmrazení komponent a šasi je v jistém smyslu protikonkurenční, ale myslím, že přijaté rozhodnutí je odpovědností vůči sportu, protože s Covidem určitě čelíme velmi obtížné situaci.“

„Musíme reagovat jako komunita, komunita F1. Myslím, že to, o čem bylo rozhodnuto, dokonce i odložení pravidel 2021 na rok 2022, bylo smyslem pro zodpovědnost čelit současné obtížné hospodářské situaci.“

„Odložení pravidel do roku 2022 bylo tou správnou volbou, protože máme Covid-19 a došlo k některým zpožděním našich plánů. Ale pravidla pro rok 2022 byla schválena minulý rok, protože všichni věříme, že je to správné pro budoucnost F1 z hlediska nákladů, předjíždění a větší show.“

Foto: Getty Images / Lars Baron