Z 16. místa na stupně vítězů. Pérez předvedl v Británii skvělou stíhací jízdu

Pérez do závodu ze čtvrté pozice nevyrazil dobře. Kvůli pomalému rozjezdu se propadl za Lewise Hamiltona a Fernanda Alonsa.

Po hromadné nehodě v první zatáčce byl závod zastaven a následně restartován z původních pozic. Pérez tak dostal druhou šanci na lepší start. Tentokrát ale kolidoval s Charlesem Leclercem a poškodil si přední křídlo.

„Byl jsem v sevření. Neměl jsem kam jet, Charles (Leclerc) byl na vnitřku, Max (Verstappen) na vnějšku. Moje přední křídlo bylo celkem hodně poškozené, takže jsem si ho musel nechat vyměnit. Propadl jsem se na poslední místo a z něj jsem se vrátil,“ řekl Pérez.

Mexičan se po neplánované zastávce propadl až na 16. místo. Delším prvním stintem ale získal pozice a když v 39. kole zajížděl opět do boxů, byl čtvrtý.

Díky výjezdu safety caru navíc Pérez zastávkou nic neztratil. Po restartu si pak poradil s Hamiltonem a Leclercem.

„Byl to skvělý návrat. Nevzdali jsme se a neustále jsme tlačili. Když se na konci naskytla příležitost, šli jsme do toho. Byla to skvělá poslední kola, ale krásný souboj mezi námi. Skvělý souboj s Charlesem. U Lewise jsem cítil, že jsem měl tu pozici, a on tam najednou byl.“

Verstappen se trápil

Úřadující mistr světa Max Verstappen letos poprvé dokončil závod mimo stupně vítězů. Po náročném závodě projel cílem na sedmém místě.

Verstappen letos dosud v každém závodě, který dokončil, skončil mezi nejlepšími třemi. Ve Velké Británii jeho série skončila.

O jeho osudu bylo jasno už po pár kolech, když přejetím úlomků na trati poškodil podlahu svého vozu a v závodě ztrácel na své soupeře.

„První dvě kola byla velmi dobrá. Měli jsme velmi dobré tempo a já jsem v podstatě tlačil na Carlose, on udělal chybu a já se dostal do vedení,“ řekl Verstappen.

„O pár zatáček dále ležel na trati v páté zatáčce karbonový úlomek. Ve chvíli, kdy jsem si to uvědomil, jsem nemohl prudce zatočit doleva nebo doprava, snažil jsem se to tedy projet přímo. Normálně se buď vypaří nebo exploduje, tentokrát se ale dostal do podlahy a zcela zničil levou část.

„Od té chvíle jsem jen ztrácel čas, auto bylo neovladatelné. Díky safety caru jsme získali pár pozic. Dnes jsem zkoušel všechno. Samozřejmě to není, co bych si představoval, občas ale máte takové závody, kdy máte zkrátka smůlu.“