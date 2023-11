Wolffovi se nelíbí kritika GP Las Vegas. Je to jen zatracené víko od kanálu, říká

První trénink skončil po osmi minutách a ten druhý je odložen o 2 hodiny. Podle Wolffa ale o nic nejde.

„Není to žádná černá kaňka, o nic nejde. Je čtvrtek večer, máme jeden volný trénink, který nejedeme, utěsní se kryty kanálů a zítra ráno už o tom nikdo nebude mluvit,“ prohlásil Wolff.

„Je to naprosto směšné, naprosto. Je to FP1, jak se vůbec můžete opovážit pokoušet se mluvit špatně o akci, která nastavuje na všechno úplně nová měřítka!“

„Mluvíte o zatraceném krytu kanálu, který se uvolnil. To se stalo už dříve, nic to není. Je první trénink, vzdejte hold lidem, kteří tuto velkou cenu zorganizovali, kteří tento sport udělali mnohem větší, než kdy byl. Už jste někdy o někom mluvili dobře a napsali dobré slovo?“

„Liberty odvedla neuvěřitelnou práci. Neměli bychom si stěžovat jen kvůli tomu, že se v prvním tréninku uvolnil kryt kanálu.“

„Auto je rozbité, to je opravdu škoda. Pro Carlose to mohlo být nebezpečné. Mezi FIA a tratí se všichni musíme podívat na to, jak zajistit, aby se to už neopakovalo, ale mluvit tady o černé kaňce pro sport ve čtvrtek večer... v Evropě se na to v tomhle čase (5:30 ráno, pozn. redakce) stejně nikdo nedívá.“