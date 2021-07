Wolffovi se nelíbí, jak Red Bull napadl Hamiltona

Po nehodě se do Hamiltona ale i Wolffa pustili Helmut Marko, Christian Horner, Jos Verstappen i Max Verstappen. Nelíbila se jim penalizace, která byla podle nich mírná a ani to, že Hamilton oslavoval vítězství, i když „poslal“ Verstappena do nemocnice.

Toto Wolff uvedl, že dokáže pochopit, že to bylo z pohledu Red Bullu „znepokojující“.

„To chápu. Nicméně jazyk, který byl použit, a to, že to bylo tak osobní, bylo na úrovni, která v tomto sportu ještě nebyla použita,“ řekl Wolff pro Motorsport.com.

„Sledovat oslavy po závodě, zatímco jsem stále v nemocnici, je neuctivé a nesportovní chování, ale jdeme dál,“ napsal Max Verstappen na sociální sítě v neděli večer. Pár slov připojil v rozhovoru pro média také jeho otec Jos. Wolffa se na to zeptali.

„Chápu předsudky vůči samotné nehodě a emoce otce. Pravděpodobně bych se zachoval stejně, ale použil bych jiný jazyk.“

Objevily se informace, že Hamilton a Verstappen už navázali kontakt. Mezi týmy k tomu nedošlo. Podle Wolffa ale bude potřeba obnovit mezi oběma týmy elementární vztahy.

„Myslím, že až opadnou emoce, pokusíme se v zájmu formule 1 obnovit naše profesionální vztahy,“ řekl Wolff. „Ale žádná jednání neproběhla a ani probíhat nemusí.“

„Je to velmi polarizující příběh a některé komentáře, které zazněly, byly velmi osobní a pravděpodobně situaci ještě více rozdmýchaly. Ale celkově je to v pohodě.“

„Myslím, že kontroverze a polarizace jsou dobrým příběhem a dobrým obsahem pro sport. Pokud se to však přelévá do osobních animozit, tak to překračuje určité hranice.“

„Do konce šampionátu je ještě dlouhá cesta a je třeba získat mnoho a mnoho bodů. Musíme se dívat sami na sebe a pokusit se získat zpět část výkonnosti, abychom mohli bojovat čistou rychlostí o vítězství v závodech. Kontroverze je spíše vnější záležitostí a ne něčím, co bychom vnímali jako něco, co by ovlivňovalo organizaci uvnitř.“