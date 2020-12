Wolffovi a Hornerovi by vůbec nevadil odklad zavedení biopaliv

Formule 1 usiluje o zvýšení udržitelnosti paliva. Už mnoho let musí palivo obsahovat 5,75 % biosložky, ale formule 1 chce ještě zelenější palivo.

V roce 2022 má biosložka tvořit 10 % a po zavedení nové generace pohonných jednotek to má být až 100 %.

Nyní se však objevují diskuse, zda zavedení paliva E10 s 10 % složkou neodložit. Souvisí to také s diskusemi o zmrazení motorů od příštího roku.

„V Mercedesu jsme neutrální ohledně toho, zda použít palivo E10, či nikoliv,“ řekl Wolff pro Autosport. „Věříme, že to bude jen malý krok vpřed.“

Christian Horner se domnívá, že je nejlepší počkat na zavedení plně udržitelného paliva do roku 2026 nebo do roku 2025, pokud nové motory přijdou o rok dříve.

„Nejraději bych palivo E10 nepoužíval. Jedná se o přímý požadavek na vývoj pro rok 2022 a my bychom raději nasadili zcela udržitelné palivo společně s novým motorem namísto toho, abychom zvýšili biosložku o dalších 5% pro palivo E10.“

„Používat E10 se současnými motory bude mít důsledky a povede nevyhnutelně k vyšším nákladům.“

Technický ředitel FIA Gilles Simon uvedl v posledním čísle časopisu AUTO, že cílem je mít plně udržitelná paliva připravená k použití do roku 2023.

„Ještě nemáme kompletní plán, ale mohu říci, že cílem, na kterém pracujeme, je mít do roku 2023 plně udržitelné palivo. Děláme pokrok, ale nemohu říci, že to tak bude. Je příliš brzy na to, abychom řekli, že budeme v roce 23 používat 100 % udržitelné palivo. Ale to je to, čeho se pokusíme dosáhnout.“