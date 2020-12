Wolffa zaujal Alonso v R25. Formule 1 by se z toho měla něco naučit

Fernando Alonso uvedl, že „test“ ukázal, že lidem „chybí formule 1, do které jsme se zamilovali, když jsme byli děti“. Daniel Ricciardo uvedl, že F1 nyní chybí „wow faktor“.

„Auto s motorem V10 je na jedné straně pozůstatkem minulosti, kdy snížení emisí CO₂ nebylo na stole a elektrická mobilita neexistovala,“ uvedl Wolff pro Motorsport.com.

„Nyní se ale dostáváme do nové éry, a to také znamená dělat kompromisy. Souhlasím však, že auto vypadalo velkolepě. Bylo velmi mrštné, malé, o 150 kg lehčí a mělo ječící motor.“

„Když se podíváte na televizní záběry, vypadalo to, že jelo mnohem rychleji než současná auta. Je tady něco, co si z toho můžeme vzít. Věřím, že vždy je se co učit.“

„Nemyslím si, že by někdo z formule 1 litoval, že byl vůz na trati. Viděli jsme ho naživo a musíme analyzovat, co je na tom tak atraktivního. Je atraktivní zvukový a vizuální zážitek? Viděl jsem záběry bez zvuku a stále to vypadalo skvěle, tak proč to tak je? Musíme to analyzovat.“

„Jsme aktéry ve sportu a musíme se zlepšovat všude, ale myslím si, že každý z nás, včetně F1 a místních lidí, se na to podívá a uvidíme, co dokážeme.“

Do Alonsova vozu se v boxech posadil také Esteban Ocon, kterému bylo devět, když v roce 2005 auto vyhrávalo závody.

„Je pravda, že nám ten zvuk jednoznačně chybí,“ řekl Ocon.

„Auta, která máme dnes, jsou lepší k řízení, jsou rychlejší, mají větší výkon, mají větší točivý moment. Jsou to nejlepší a nejrychlejší auta v historii, ale kdyby zněly takto, bylo by to pravděpodobně lepší.“

„Musíme žít v přítomnosti. Tak to je. Svět se vyvíjí a myslím si, že je to stejné i v automobilovém průmyslu. Auta jsou slyšet čím dál méně. V této oblasti ztrácíte trochu emocí, ale jsou rychlá, efektivnější a spolehlivější.“