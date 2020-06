Wolffa pobavily spekulace, že má rozpory se šéfem Daimleru

V poslední době se objevily spekulace, že šéf Daimleru Ola Kallenius a Toto Wolff se nemají zrovna v lásce.

Kallenius měl navíc dvakrát poměrně výrazně zasáhnout do rozhodnutí týmu – jednak na jeho pokyn vycouval Mercedes z boje proti vyšetřování pohonné jednotky Ferrari, za druhé se pak postavil na stranu těch, kteří chtěli zrušit závod v Melbourne.

Toto Wolff ale v rozhovoru s médii odmítl, že by měl se šéfem Daimleru špatné vztahy.

Novináři se ho zeptali, jaký je rozdíl mezi současným šéfem Daimleru a jeho předchůdcem, kterým byl Dieter Zetsche.

„Jsou to dvě velmi odlišné osobnosti, ale s oběma mám vynikající pracovní vztah, a víc než to, přátelství,“ řekl Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

„Docela jsem se rozesmál, když se objevily spekulace, že náš vztah nefunguje. Voláme si mnohokrát v průběhu týdne a je velmi zainteresovaný.“

Wolff označuje Kalleniuse za „velmi dobrého sparring partnera“ a myslí si, že se spekulace objevily zejména v souvislosti s jeho nákupem podílu v Astonu Martin.

„Koupil jsem několik akcií společnosti Aston Martin jako finanční investici. Věřím ve značku. Myslím, že nasazená strategie má smysl.“

„Nový generální ředitel Tobias Moers je chlap, kterého znám už léta a věřím, že to tam může změnit.“

„Existuje velmi silná skupina akcionářů, kteří dnes podporují Aston Martin a nenechají ho padnout. A proto jsem se rozhodl být součástí této skupiny.“

„Moje výkonné funkce se nezměnily. Jsem v Mercedesu, jsem šéfem týmu a jsem akcionářem. A je jasné, že když neexistují žádné jiné titulky, způsobila ta věc okolo Astonu Martin rozruch.“

„Ale já mám plány s Mercedesem. Chci tady zůstat a to se nemění.“

Existuje ale možnost (a Wolff ji mezi řádky připustil), že by si ponechal svou výkonnou roli, ale některé povinnosti by předal jiným lidem z týmu. Nemusel by tak jezdit na všechny závody.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon