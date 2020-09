Wolff zůstane u Mercedesu. Možná ale bude méně vidět

Letos se objevily spekulace, že by Toto Wolff mohl přejít k Astonu Martin, ve kterém koupil i malý podíl. Wolff ale podobné spekulace popřel.

Nyní se však objevila nová – Wolff by se mohl částečně stáhnout a u týmu mít trochu odlišnou roli, která by mu umožňovala nejezdit na všechny závody.

„Miluji tento tým a fantasticky si rozumím s Olou Kalleniusem (CEO Mercedesu, pozn. redakce),“ řekl Wolff pro Motorsport.com. „Myslím, že tohle je moje místo.“

„Je to jen o tom, že osm let v tomto týmu v roli vedoucího si vybírá svou daň, a to je něco, o čem přemýšlím.“

„Je důležité přijmout správné rozhodnutí pro moji rodinu i pro sebe, ale můžete si být jisti, že budu v tomto týmu nějakým způsobem zapojený.“

Wolffa nyní čeká jeden úkol. Lewis Hamilton stále nemá smlouvu pro příští rok. Obě strany ale opakovaně deklarují, že jde jen o formalitu.