Wolff vysvětlil, proč nechal Mercedes Bottasovi nasadit tvrdé pneumatiky

Ačkoliv rozjezd ze startu neměl Bottas nejlepší a musel bránit pozici i před Maxem Verstappenem, dostal se krátce nato do čela před Hamiltona. Na pár kol se sice na první místo dostal Carlos Sainz Jr., když ale Bottas zahřál střední sadu pneumatik, vrátil se do čela a vydržel na něm do 20. kola.

Do čela se následně dostal Hamilton a Bottas začal ztrácet. Ve 40. kole zamířil Hamilton k mechanikům a pro zbytek závodu dostal tvrdou směs pneumatik.

Bottas zajel do boxů o kolo později. Ještě předtím ale dostal informaci o Hamiltonově směsi a odpověděl, že „v tom případě bychom možná měli vzít měkkou sadu“.

Mechanici ale i jemu na vůz nasadili tvrdou sadu pneumatik, se kterou nakonec i závod dokončil. Na vítězného Hamiltona ztratil druhý Bottas 25 sekund.

Šéf týmu Toto Wolff po závodě vysvětlil, proč tým nerozdělil strategie obou jezdců. Podle jeho slov by to bylo obtížné ospravedlnit.

„Udělali jsme to příležitostně, ale vždy je to složitá situace. Když se vedoucího jezdce ptáte, jestli chce tvrdé pneumatiky, protože věříte, že je to správná volba, a druhý pilot vás pak začne přesvědčovat o něčem jiném, je velmi těžké vysvětlit, že jste v podstatě prohodili vozy,“ řekl Wolff.

„Nechceme do toho příliš zasahovat. Budou situace, kde tyto požadavky povolíme.“

Wolff následně rozhodnutí Mercedesu podložil údaji z dat, které ukazují, že pro závěrečnou třetinu závodu byla pro jezdce nejlepší tvrdá sada pneumatik. Poukázal na problémy Sergia Péreze a Estebana Ocona, kteří závod dokončili na měkké sadě.

„Byli jsme přesvědčeni, že tvrdá sada byla lepší. Veškerá data, která jsme měli z aut, ukazovala, že tvrdá sada výkonnostně předčí střední a měkkou sadu. Když se podíváte na Checa (Péreze) a Estebana na konci, měkká sada vůbec nefungovala. Na konci závodu to byla ve skutečnosti nejslabší pneumatika. V našem rozhodnutí jsme byli rázní, protože jsme čekali, že to bude lepší pneumatika.“