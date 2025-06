Wolff vysvětlil, proč Mercedes zatím neuvažuje o plnohodnotném návratu do Le Mans

Mistrovství světa vytrvalostních závodů FIA WEC, jehož vrcholem je slavná 24hodinovka v Le Mans, zažívá zlaté časy. Nejlépe to dokládá aktuální startovní listina, která se hemží zvučnými jmény.

V královské třídě Hypercar mají své vozy značky jako Porsche, Ferrari, Toyota, BMW, Alpine nebo nově také Aston Martin. A od roku 2027 se k nim přidá i McLaren, který oznámil vstup do této prestižní kategorie.

Jedna slavná značka ale ve startovním poli chybí – Mercedes. Až na účast v kategorii LMGT3, která ovšem nesoupeří o celkové prvenství, se stuttgartská automobilka závodu v Le Mans neúčastní.

Podle Tota Wolffa, který dnes nejen vede tým Mercedes ve formuli 1, ale také koordinuje závodní aktivity značky napříč motorsportem, se nicméně návrat do nejvyšší ligy vytrvalostních závodů zatím ani neplánuje – přestože od posledního pokusu uplynulo už 26 let.

Připomeňme, že poslední účast Mercedesu v Le Mans v roce 1999 skončila fiaskem. Tehdejší vůz Mercedes-Benz CLR měl zásadní aerodynamické problémy, kvůli kterým došlo ke třem nehodám, kdy se vozy doslova vznesly do vzduchu. Jen se štěstím tehdy nedošlo k tragédii.

Wolff v podcastu Bloomberg Hot Pursuit vysvětlil, že ačkoliv je „Le Mans jedním z největších závodů na světě“ a sám sebe označuje za závodníka, aktuálně je pro Mercedes prioritou jasná: „V tuto chvíli se soustředíme na hlavní platformu, a tou je formule 1. To je to, co chceme dělat. F1 oslovuje 99 % publika. Všechno ostatní je druhořadé.“

Přesto podle něj nelze popřít výjimečnost některých jiných závodů.

„Formule 1 je pro mě – samozřejmě jsem zaujatý – to nejlepší, co existuje. Nejlepší jezdci, nejrychlejší auta, nejlepší tratě. Kdybych měl ale říct, co je hned za tím? Le Mans, Indy 500… pro zasvěcené pak 24hodinovka na Nürburgringu. To je pro mě absolutní vrchol.“

Zároveň ale přiznal, že návrat Mercedesu do Le Mans je nepravděpodobný i z jiného důvodu: „Jako Mercedes jsme to v minulosti už zkusili. Ale nebylo to zrovna nejšťastnější období.“

Zcela zásadní překážkou je pro něj koncept tzv. vyrovnávání výkonnosti mezi jednotlivými značkami, známý jako Balance of Performance (BoP).

„My v Mercedesu jsme závodníci. Nemáme rádi BoP – nemáme rádi Balance of Performance. Nelíbí se nám, že někdo posuzuje váš výkon, spotřebu energie, hmotnost, jezdecké schopnosti… Strávíte spoustu času, utratíte peníze a energii, abyste postavili nejrychlejší auto – a pak vám někdo přidělí deset kilo zátěže. To nechci. Chci jen postavit to nejrychlejší auto,“ uzavřel toto téma Wolff.