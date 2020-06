Wolff vysvětlil, proč Mercedes zamítl kvalifikační závod s reverzním roštem

Formule 1 koketovala s myšlenkou, že by se druhý závod v Rakousku, který se bude jmenovat Velká cena Štýrska, jel v odlišném formátu. V sobotu by se odjel závod o délce 30 minut, přičemž jezdci by do něj startovali v opačném pořadí, než v jakém jsou v šampionátu (v Rakousku tak zřejmě v opačném pořadí, než v jakém dojedou první závod). Podobně by se mohl jet také druhý závod v Silverstonu.

Proti byl ale Mercedes. V současné době sice lze pravidla měnit i 60 % většinou, ale to pouze v případě, že zmírňují následky současné krize, což navrhovaná změna formátu závodního víkendu určitě nedělá. Musí se tak postupovat klasickou cestou a pro změnu letošních pravidel musí být jednomyslně všechny týmy.

„Vypadá to, že ve formuli 1 je zvykem, že vykopáváme staré nápady, které byly analyzovány a odmítnuty,“ řekl Wolff pro Motorsport.com.

Podle Wolffa existovaly tři důvody, proč byl Mercedes proti. „Za prvé, věřím, že F1 je meritokracie. Nejlepší muž v nejlepším stroji vyhrává. Nepotřebujeme trik, který otočí startovní pole a vytvoří více vzrušující závody.“

„Druhý důvod je, že ze závodu silničních vozů vím, že se strategie stávají velmi užitečným nástrojem, když jeden výsledek závodu v podstatě vytváří startovní rošt pro druhý. Představte si, že se jednomu z jezdců v nedělním závodě v prvním víkendu ve Spielbergu nebude dařit. Rozhodne se odstoupit ze závodu. Půjde o vůz, který pak bude startovat do kvalifikačního závodu z pole position.“

„Pokud bude tento vůz startovat z pole position v kvalifikačním závodě mezi jezdci ze středu pole, bude určitě na pole position i v neděli a vyhraje závod.“

„Uprostřed budou auta, která budou co nejvíce bránit a blokovat. Pro rychlá auta přijíždějící zezadu to bude znamenat větší riziko odstoupení a to by mohlo ovlivnit šampionát.“

„A pak zatřetí, čistě z hlediska výkonu bude ten, kdo bude nejrychlejším vozem, a nemusíme to být nutně my, potrestán ve srovnání s druhým a třetím nejrychlejším týmem, protože oni jednoduše začnou více vpředu.“

„Jak víme, rozdíly často nejsou příliš velké, takže je to trochu oportunistický tah, aby měly některé týmy výhodu.“

Christian Horner si myslí, že současná doba je ideální pro experimenty. Toto Wolff si ale není jistý, zda tohle fanoušci opravdu chtějí.

„Říkali jsme, že není čas experimentovat s věcmi, které ani nemají podporu fanouškovské komunity formule 1. V průzkumu jen 15 % z nich projevilo zájem o reverzní startovní rošt.“

Foto: Getty Images / Charles Coates