Wolff vysvětlil, proč Hamilton podepsal jen roční smlouvu

Lewis Hamilton podepsal smlouvu jen na letošní rok, takže už brzy nás čekají spekulace o tom, zda bude sedminásobný mistr světa pokračovat, nahradí ho George Russell nebo dokonce přijde Max Verstappen.

„Společně jsme se dohodli na roční smlouvě,“ řekl Wolff novinářům. „V roce 2022 dojde k zásadní změně pravidel. Chceme také vidět, jak se vyvíjí svět a společnost. Navíc je to také proto, že jsme si to nechali na velmi pozdní dobu.“

„Chtěli jsme diskutovat o smlouvě na konci sezóny mezi závody v Bahrajnu a potom se samozřejmě Lewis necítil dobře. Nakonec jsme zahájili jednání těsně před Vánocemi. Bylo tedy důležité, abychom to udělat co nejdříve. V tomto ohledu jsme si mysleli, že odložme diskusi o roce 2022 a dále na pozdější fázi v roce 2021.“

„Ve světě existují nejistoty, které ovlivňují způsob, jakým může sport fungovat, které mají vliv na naše příjmy, peníze od televizí a sponzorů.“

„Daimler a Mercedes procházejí obrovskou transformací směrem k elektrické mobilitě, což znamená investice. Žijeme tedy ve finanční realitě, která se velmi liší od situace před několika lety.“

„Pokud jse o tuto situaci, jsme zajedno – Lewis, já a širší skupina Mercedesu. Nikdy tady nebyl žádný názorový rozpor.“

Wolff popřel klauzule ve smlouvě

V poslední době se spekulovalo, že Hamilton chce podíl na penězích z komerčních práv, které dostává tým. Také se objevily spekulace, že by měl mít právo veta, pokud jde o týmového kolegu.

„Pokud jde o konkrétní klauzule, které se objevily v médiích, nevím, odkud pocházejí, protože nic z toho není pravda,“ řekl Wolff.

„Četl jsem o tom a připadalo mi to zajímavé, ale pravdou je, že se ani sekundu nediskutovalo o nějaké klauzuli ohledně práva veta, pokud jde o jezdce. Za posledních osm let o to nikdy nepožádal. A je to týmové rozhodnutí.“

„A další klauzule o podílu na příjmech... i tato fáma byla nepodložená. Nic z toho nikdy nebylo součástí našich jednání.“