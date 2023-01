Wolff: Vyřešit s Hamiltonem novou smlouvu nám zabere jen pár hodin

Šéf Mercedesu Toto Wolff předpokládá, že dohodnout se s Lewisem Hamiltonem na nové smlouvě jim zabere „jen pár hodin“.

Hamiltonova současná smlouva s Mercedesem vyprší na konci letošního roku, sedminásobný mistr světa formule 1 by ji chtěl prodloužit ještě před prvním závodem sezóny.

Už vloni v říjnu přitom Hamilton potvrdil, že hodlá s mistrovským týmem pokračovat. „Znovu se dohodneme. Řekl bych, že v příštích několika měsících si sedneme a probereme to,“ řekl.

K dohodě však zatím nedošlo. Wolff se nicméně ještě před představením letošního vozu, které Mercedes plánuje na 15. února, chce v celé záležitosti posunout.

„Zbývá nám ještě celý rok. Za posledních 10 let se náš vztah vybudoval do takové fáze, že jde jen o to, aby byl fyzicky zpátky v Evropě, dali jsme hlavy dohromady, trochu se pohádali a po pár hodinách opustili kancelář,“ řekl Wolff.

Očekává se, že Hamiltonův kontrakt bude dvouletý, aby byl dostatečně flexibilní pro obě strany. Brit však zatím nevidí moment, kdy jeho kariéra musí skončit.

„Abych pravdu řekl, nestanovuji tomu žádné limity. Plánuji mít se svým týmem víceletou smlouvu. Opravdu, opravdu nevím, co přinese příštích pět let, myslím, že se na tom stále snažíme pracovat,“ řekl Hamilton vloni v Mexiku.

„Začíná spousta velkých věcí, například tento týden jsem založil (filmovou) produkční společnost. Cítím se skvěle. Myslím, že je toho víc, čeho lze společně dosáhnout.“