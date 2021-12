Wolff vítá Masiho varování. Podle Hornera přišlo na Wolffův popud

„Myslím, že vzhledem ke všem kontroverzím, které jsme měli v posledních několika závodech, a které jsou zřejmě různými tábory vnímány odlišně, je velmi dobře, že Michael a FIA přišli s připomenutím toho, co ISC (Mez. sportovní řád, pozn. redakce) znamená,“ řekl Wolff na tiskové konferenci mezi tréninky.

„A myslím si, že toto zveřejnění je možná dobrým odstrašujícím příkladem pro všechny, aby se udržovalo čisté závodění. Pro šampionát bude důležitý nejen skutečný výsledek závodu, ale také standardy jízdy.“

Šéf Red Bullu Christian Horner se domnívá, že Masiho prohlášení přišlo na Wolffův popud. „Chápu, proč na to Toto a Lewis s nevýhodou v počtu vítězství v závodech tlačí,“ řekl.

„Ale nikdo nejde do závodu s tím, že to skončí nehodou. Hodně se o tom spekuluje, ale my se soustředíme na to, abychom se pokusili vyhrát na trati a pod šachovnicovou vlajkou.“

Horner řekl, že jakékoli rozhodnutí stewardů by mělo být v souladu s minulými rozhodnutími učiněnými v Silverstonu a na Hungaroringu, kde Verstappen po kolizích ztratil na Hamiltona značnou část bodů.

„Je to jeden z 22 závodů. Jaký je rozdíl mezi tímto závodem a například Silverstonem nebo Maďarskem? Musí existovat konzistence stewardů, trestů. Myslím, že to je věc, která lidi vytáčí více než cokoli jiného, když je tady nekonzistentnost.“

„Část sportovního kodexu, která byla zdůrazněn v poznámkách, tam byla vždy, to není něco, co bylo zavedeno pro tento víkend.“

„Nikdo nechce, aby tento šampionát skončil před stewardy nebo ve štěrkové zóně. Chceme vidět, jak si to tito dva titáni, kteří letos tak často jezdili kolo na kolo, o víkendu znovu rozdají. To je to, co chceme jako tým a co chce Max jako jezdec. Je třeba, aby to bylo konzistentní.“