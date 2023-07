Wolff: Věřím, že jde vývoj našeho vozu správným směrem. Navzdory problémům s poskakováním ve Spa

Šéf Mercedesu Toto Wolff je přesvědčen, že jde jeho tým, co se vývoje vozu týká, správným směrem.

I když už Mercedes v letošní sezoně může ohrozit dominantní Red Bull jen teoreticky, nepřestává německý tým vyvíjet svůj letošní monopost.

V Maďarsku tato snaha stáje z Brackley vedla k zisku pole position a novinky Mercedes dovezl i do Spa, kde měl k dispozici novou podlahu a bočnice.

Po závodě v Belgii si však Lewis Hamilton, jenž na tradiční trati dojel na čtvrtém místě, stěžoval, že jeho monopost trápilo poskakování, tedy jev, se kterým se Mercedes vloni hodně trápil.

Šéf Mercedesu Toto Wolff na základě toho uvedl, že tým na tento problém musí najít rychlou odpověď.

„Auto doslova poskakovalo na každé rovince. Dokonce i v zatáčce Blanchimont, kde se normálně jede snadno naplno, musel Lewis ubírat. Je to jako začarovaný kruh, když vůz poskakuje na rovince a vedle toho přehříváte pneumatiky při brždění,“ prohlásil Wolff, kterého cituje Autosport.

„Byl to pro nás hlavní limitující faktor tohoto víkendu. Je frustrující jít do letní přestávky s tímto problémem, ale musíme se na to na základě dat podívat,“ vyzval boss německého týmu.

„Myslím, že potíž mohla být v podlaze. Možná je tu něco, co musíme najít, ale stále věřím, že směr, kterým se ubíráme, je správný,“ dodal Wolff.