Wolff věří, že Mercedes může v dalších závodech zlepšit svou výkonnost

„Nemyslím si, že bychom se v tuto chvíli mohli vyrovnat výkonnosti lídra,“ připustil Wolff. „Osobně si myslím, že existují jednoduchá řešení, jak výkonnost vrátit zpět.“

„Asi je jednodušší říct, co funguje. Je to méně položek. Musíme podívat na každou oblast na autě, ať už jde o aerodynamiku, hmotnost, pohonnou jednotku. Na všechno. Ve F1 nikdy není jedno řešení. Ale myslím, že existuje nízko visící ovoce, které musíme v příštích závodech sklidit, což zlepší naši výkonnost. A pak jsou tu složitější věci. A každou z nich řešíme.“

Wolff si nemyslí, že by špatná forma v úvodu sezóny vyřadila Mercedes z boje o tituly.

„Je to 23 závodů. I když jeden nebo dva závody prohrajete nebo skončíte mimo stupně vítězů, nikdo není chráněn před DNF nebo nehodami. Viděli jsme to loni, hrály velkou roli. Dáme do toho vše, co bude v našich silách, co nejrychleji přineseme vylepšení, více porozumíme autu a pokusíme se najít výkon.“

Konkrétním problémem, který Mercedes trápí, je poskakování.

„Je to jeden z faktorů. Většina týmů vyvinula vůz s velmi nízkou světlou výškou. Myslím, že týmy nasadily různá řešení, některá úspěšnější, jiná méně. Řekl bych, že my jsme pravděpodobně spíše na té méně úspěšné straně. Ale je to jen jeden z pěti nebo šesti problémů, u kterých se domníváme, že lze získat velké výkony.“