Wolff v kvalifikaci promluvil na Bottase, aby ho podpořil

Toto Wolff v průběhu kvalifikace promluvil k Bottasovi a řekl mu, aby „do toho dal všechno“. Bottas nakonec skončil druhý za Verstappenem, ale porazil Lewise Hamiltona.

„Mluvit s jezdcem před kvalifikací nebo před závodem je těžké,“ řekl Wolff pro Sky F1. „Ale o něčem jsme diskutovali a on řekl, že od nás potřebuje trochu zpětné vazby.“

„Je to obtížné, protože jsem s jezdci nikdy nemluvil. Ze své zkušenosti jsem cítil, že je to trochu rozptyluje. Každý je ale trochu jiný, měli jsme dobrý rozhovor.“

„Když přijdete o šanci na titul, je těžké se s tím vyrovnat. Proto nám řekl, abychom komunikovali trochu více.“

„Kdykoliv chce, může k nám promluvit,“ uvedl Bottas. „Poslední dny jsme si povídali o různých věcech. Jsme tým, podporujeme se.“

„Pokud můžete určitými slovy povzbudit nebo podpořit jinou osobu v týmu, uděláte to. Bylo by to stejné pro každého člena týmu. Nic víc. Je to osobní věc.“

Bottas zůstane

Toto Wolff také důrazně popřel možnost, že by Bottase nahradil Russell.

„Máme s Valtterim smlouvu a bude závodit,“ zdůraznil Wolff, který uvedl, že je vždy loajální. „Jsem loajální svým dvěma závodním jezdcům a stejně tak našim juniorským jezdcům.“

„George odvedl minulý víkend fenomenální práci a zaslouží si, aby byl jednoho dne ve skvělém autě. S Williamsem má smlouvu ještě na jeden rok. Všechno půjde svou cestou, ale klidně a strukturovaně.“