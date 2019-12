Wolff v čele formule 1? Jen přes naši mrtvolu, vzkazuje Maranello

Na konci příštího roku končí Wolffovi smlouva s Mercedesem a už delší dobu se spekuluje, že by Rakušan mohl zamířit do čela formule 1 – možná rovnou do pozice, kterou dnes zastává Chase Carey.

Šéf Ferrari Louis Camilleri ale řekl zcela na rovinu, že by Ferrari v případě potřeby podobný krok vetovalo.

„Nebylo by dobré, aby taková osoba vedla F1,“ cituje šéfa Ferrari DailyMail.

„Veto je jakýmsi nástrojem poslední instance. Pokud bychom byli konfrontováni (s možností, že Wolff povede F1), vysvětlili bychom lidem v Liberty zcela jasně naši pozici a měli bychom konstruktivní rozhovor. Potřebujete generálního ředitele, který má zkušenosti ve světě zábavy.“

Camilleri pronesl slova při rozhovorech s médii na tradičním předvánočním obědě.

Šéf Ferrari také potvrdil, že se Lewis Hamilton setkal s předsedou společnosti Johnem Elkannem, ale bylo to na společenské akci a velkou váhu by tomu nepřisuzoval.

„Faktem je, že máme dlouhodobou smlouvu s jedním jezdcem (Charles Leclerc) a na konci roku 2020 končí smlouva s druhým (Sebastian Vettel). Jsme polichoceni, že jsme spojováni s Lewisem a dalšími jezdci, ale bylo by předčasné dnes o něčem rozhodovat.“

Camilleri také uvedl, že Ferrari vyrobí plně elektrické auto nejdříve v roce 2025. Do té doby se soustředí spíše na hybridy. „Technologie baterií zatím není tam, kde by měla být," řekl Camilleri.

Foto: Getty Images / Charles Coates