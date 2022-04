Wolff si vyřídil účty s Masim. Rýpnul si také do jeho nástupce

Michael Masi už od letošní sezóny není ředitelem závodu F1, i když stále pracuje pro FIA a hledá se pro něj nová funkce.

„Je to docela zajímavé, protože jsem s ním obědval ve středu před závodem (v Abú Dhabí 2021, pozn. redakce) a řekl jsem mu: ‚Opravdu ti chci říct, aniž bych se nad tebe povyšoval, že musíš vzít kritiku na vědomí a stavět na tom. Lewis to dělá každý den, ale ty jsi ten, kdo to vždy ví lépe‘,“ řekl Wolff pro Press Association.

„Nešlo mi o to, abych ho ovlivňoval, ale abych mu opravdu upřímně řekl, že by neměl blokovat názory zvenčí, protože se prostě mýlí. Slyšeli jsme od jezdců, jak probíhaly porady jezdců, a někteří z nich říkali, že to bylo téměř neuctivé, jak s některými z nich jednal. Jeden promotér jednoho ze závodů na Středním východě říkal, že se mu ulevilo, že odešel, protože se mu od něj dostalo tolika nadávek.“

Byl pro sport přítěží

„Byl prostě imunní vůči jakékoli zpětné vazbě a ani dnes pořádně nereflektoval, že udělal něco špatně. Byl pro sport přítěží, protože všichni pořád mluvili o Abú Dhabí a o řediteli závodu. A ředitel závodu by neměl být někdo, o kom se mluví, ale někdo, kdo dělá svou práci a zajišťuje, aby závod probíhal podle předpisů.“

Toto Wolff si pochvaluje dosavadní práci jednoho z Masiho nástupců Nielse Wittiche, ale neodpustil si drobné popíchnutí.

„To, jak vedl prvních několik závodů, bylo respektující, solidní a neudělal jedinou chybu,“ řekl Wolff. „Ale je to (zákaz nošení šperků) bitva, kterou v této fázi potřebuje? Pokud se však ukáže, že to byl největší nešťastný přešlap ředitele závodu, bral bych to tisíckrát.“