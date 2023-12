Wolff si nemyslí, že dominance Verstappena škodí popularitě formule 1

„Čísla, která vidíme, jsou silná,“ řekl Wolff pro Autosport. „Rosteme na sociálních médiích, máme vyprodané závody.“

„Ve skutečnosti je to všechno o podívané. Pokud nebude podívaná dobrá, naši fanoušci nás budou sledovat méně. Vždy říkám, že mám rád ve sportu upřímnost. Podívaná jde za sportem. A sport je meritokracie. Kdo odvádí nejlepší práci, vyhrává. A když někdo odvede mnohem lepší práci než ostatní, tak vyhraje 19 závodů.“

„Nemůžete tomu zabránit. Jsme to my, Ferrari a všechny ostatní týmy, kdo musí odvádět lepší práci, aby mohl konkurovat týmu Red Bull Racing. Na tom se nedá nic změnit.“

„Samozřejmě existuje riziko, že s určitým zpožděním si lidé řeknou, že výsledek je stejně znám předem, jako se nám to stávalo s Lewisem po mnoho let. Ale my prostě musíme odvést lepší práci. A já nechci čekat až do roku 2026.“

Wolff zdůraznil, že bilance jeho týmu v Poháru konstruktérů od roku 2013 zůstává působivá a očekává, že tým bude v budoucnu opět vítězit.

„Mám dlouhodobou perspektivu,“ řekl Wolff. „V naší továrně mám tabuli, na které jsou vyobrazeny všechny tituly v Poháru konstruktérů od roku 1958. A tabulka pokračuje až do roku 2050. Máte tam loga, odznaky pro jednotlivé roky. A je tam 27 prázdných míst.“

„Chtěl bych se za dvacet let ohlédnout a říct, že hvězd Mercedesu je mnohem více. Nemám rád retrospektivní pohledy, ale když se ohlédneme za 10 nebo 20 let a vezmeme v úvahu desetiletí, bylo to druhé, první, první, první, první, první, první, první, první, první, první, třetí, druhé. Když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak si tak nějak řeknete, že to bylo v pořádku. Teď, z mikropohledu, je tu jeden člověk, který vyhrál 19 závodů, takže to samozřejmě není dost dobré.“