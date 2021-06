Wolff si kvůli penalizaci Bottase stěžuje na fňukání soupeřů

Bottas se roztočil v boxech. Mechanici McLarenu pomáhali svým kolegům vůz odtlačit, ale vedení McLarenu si ihned stěžovalo řediteli závodu na nebezpečné počínání Bottase. Ten se roztočil poté, co zkoušel rychlejší odjezd z boxového stání na druhý rychlostní stupeň.

Komunikaci mezi týmem a Michaelem Masim uveřejnila F1. V letošním roce je to novinka – kromě již tradičních týmových rádií pouští F1 i komunikaci mezi týmem a ředitelem závodu.

Podle Wolffa je „velmi zábavné, jak rychle někteří sportovní ředitelé přepínají na Masiho kanál a přicházejí se scénáři jako z Armageddonu.“

„Je dobře, že se tyto kanály nyní zpřístupnily, takže se můžeme všichni zasmát,“ řekl Wolff.

„Na druhou stranu, Valtteri se v pitlane roztočil a mohl někoho zranit. I když to bylo v rychlosti chůze, stále to může někoho vážně zranit. Chápu ten trest.“

„Zdá se mi to přísné? Přijde mi to kruté, zvlášť vůči někomu, jako je Valtteri, který nikdy nešlápne vedle. Své vysvětlení podal velmi upřímně a na rovinu.“

„Mnoho jiných by vystoupilo a řeklo: ‚Nevím, co se stalo, sponzorský nápis na zemi byl kluzký a je opravdu třeba změnit místo, na které se nakreslí. Nevěděl jsem, že se může něco stát.‘ Ale on řekl: ‚Vyjel jsem, snažil jsem se optimalizovat odjezd a ztratil kontrolu.‘“

„V paddocku bychom měli mít trochu více integrity, jako má Valtteri. A to se týká i těch, kteří velmi rychle mačkají tlačítko a naříkají a fňukají.“