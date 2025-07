Wolff se zastal Vasseura. Kdybych nešéfoval Mercedesu já, tak bych najal jeho, tvrdí

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur čelí v poslední době kritice ze strany italských médií i fanoušků. Podle Tota Wolffa by měl však Francouz dostat více času.

Frédéric Vasseur stojí v čele Scuderie Ferrari již třetím rokem. A zatímco zpočátku jeho „vlády“ mělo Ferrari stoupající tendenci výkonů, letos tomu tak není.

Italská stáj je sice po 11. závodě z celkových 24 v Poháru konstruktérů na druhé příčce, ale její ztráta na vedoucí McLaren je více než 200bodová a vedle toho v probíhající sezoně nezískala ani jedno vítězství.

V kontextu toho pak ze strany italských médií, ale třeba i fanoušků, sílí tlak na Vasseura a dokonce se objevují i spekulace, že by Francouz mohl v Maranellu brzy skončit.

Vasseur se nyní nicméně dočkal podpory ze strany konkurence, když se jej zastal boss Mercedesu Toto Wolff, jenž má ostatně s Vasseurem dlouhodobě dobré vztahy.

Podle Wolffa by měl Vasseur, která stále pracuje na personální restrukturalizaci Ferrari, dostat více času.

„Ve formuli 1 si nemůžete koupit čas a musíte dát vedoucím pracovníkům prostor," uvedl Wolff, kterého cituje Autosport.

„Jean Todt (bývalý šéf Ferrari, pozn. red.), pokud se nemýlím, nastoupil do týmu v roce 1993. První mistrovský titul pak získali v roce 2000, což je osm let. Tak to chodí,“ poznamenal dále rakouský manažer.

„Vše navíc přichází v cyklech. Podívejte se na nás. Netěší mě, že jsme ve fázi, kdy už třetí rok po sobě nebojujeme o mistrovský titul. Nejsme ale bezmocní...Někdy máme opravdu dobré víkendy a vyhráváme závody. A když to není dobré, nikdo nezpochybňuje, jestli ten nahoře odvádí dobrou práci, nebo ne,“ popsal Wolff, který Mercedesu šéfuje od roku 2013.

Přímo na adresu Vasseura pak Wolff prohlásil:

„Nechte mu prostor. Nechte ho dělat jeho práci. Dovolte mu vytvořit strukturu organizace, která však nezačne fungovat hned od prvního dne. Vždyť Loic (Serra, technický šéf týmu, který dříve pracoval pro Mercededes) je tam (teprve) šest nebo sedm měsíců....Fred je jedním z nejlepších závodních manažerů, které znám. Kdybych tu nebyl, vzal bych si právě Freda. Je to skvělá osobnost. Je to přímočarý chlapík. Nedělá politiku a nelže a ví, o čem mluví.“

Wolff rovněž poukazuje na to, že být šéfem Ferrari není jednoduché.

„Je si dobře vědom toho, že v Itálii je to stejné, jako kdyby řídil fotbalovou reprezentaci. Možná je to něco, kvůli čemu si musí vypěstovat trochu hroší kůži, protože pokud vyhraje, bude za Boha, a jestliže ne, bude za losera,“ dodal boss Mercedesu.