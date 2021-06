Wolff se zastal Hamiltona. Neměli jsme konkurenceschopné auto, tečka, říká

V Monaku zažil Mercedes velmi špatný víkend. V Ázerbájdžánu to ale bylo ještě horší. Bottas se trápil celý víkend a dojel mimo body. Hamilton po restartu závodu po červených vlajkách vyjel z trati a dojel mimo bodovanou desítku.

V šampionátu jezdců se nic nezměnilo (v boji o první místo), ale v Poháru konstruktérů získal Red Bull díky vítězství Péreze dalších 25 bodů.

„V Monaku a tady jsme neměli konkurenceschopné auto, tečka,“ řekl Wolff. „Máme základní problémy – nedostáváme auto do okna pro pneumatiky. Známe deficit a víme, že máme mezery, které prostě musíme překonat, ale nepochybuji o tom, že je to tým, který je silný a naštvaný. Tento hněv proměníme v pozitivní formu a vrátíme se zpět.“

Wolff se zastal Hamiltona, který probrzdil po restartu. „Abych byl upřímný, oba jsme zničení,“ řekl Wolff médiím po skončení závodu.

„Je to bolestivý pocit. Měli jsme na vítězství. Jednou rukou jsme byli na poháru a Max navíc nebooval.“

Wolff by Hamiltonův restart neoznačil za „chybu“. „Nedá se to nazvat chybou. Lewis se dotkl tlačítka a změnilo se vyvážení brzd,“ řekl pro Sky Sports F1. „Vyvážení brzd šlo úplně dopředu a nakonec auto nedokázalo zastavit. On nedělá žádné chyby. To je to, co si musíte zapamatovat. Nepřál bych si, aby v autě seděl někdo jiný.“

Mercedes v posledních závodech udělal chyby a nefungovalo ani nastavení vozu.

„Myslím, že spousta věcí nefunguje hladce jako v minulých letech,“ řekl Wolff pro Motorsport.com

„Z provozního hlediska nejsme tam, kde bychom měli být. V kvalifikaci a v závodě jsme nebyli ve formě, neměli jsme rychlý kvalifikační vůz a rychlý závodní vůz.“

Nemůžeme dál ztrácet body, jako se nám to stalo v Monaku a tady. To je prostě pro nás všechny nepřijatelné.

„Je toho spousta, co musíme zlepšit. Chci se do toho pustit hned teď, po tomto telefonátu, abychom se ujistili, že jsme skutečně schopni bojovat o tento šampionát. Nemůžeme dál ztrácet body, jako se nám to stalo v Monaku a tady. To je prostě pro nás všechny nepřijatelné.“