Wolff se už nechce rozčilovat kvůli Hornerovi

Mezi oběma týmy bylo napětí už před kolizemi v Silverstonu a na Hungaroringu. Mimo jiné se řešila flexibilita křídel. Horner vzkázal Mercedesu, aby držel jazyk za zuby a staral se o své přední křídlo. Toto Wolff na to reagoval slovy, ve kterých označil Hornera za mluvku.

„V Baku jsem se rozčílil, a to se mi běžně nestává,“ řekl Wolff, kterého cituje F1i.

„Když se nad tím zamyslím, chci se soustředit na tým a na sebe, ne se rozptylovat hlukem.“

Na otázku, zda dostal od vedení Mercedesu nějakou radu, jak se vypořádat s kontroverzí, nebo zda mu bylo nařízeno, aby ji zmírnil, Wolff odpověděl: „Vždy samozřejmě naslouchám. Je to důležité, protože někdy se prostě musíte dívat dál než na svůj nos.“

„Ať se řekne nebo napíše cokoli, jen to odvádí pozornost. Má to potenciál rozptylovat a já nechci být rozptylován. Chci se jen dívat, chci se jen dívat do svého nitra.“