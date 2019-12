Wolff se směje spekulacím. Chce letět s Hamiltonem na Mars

Hamiltonovi končí na konci příštího roku smlouva, a tak se už spekuluje, zda by nemohl přestoupit do Ferrari. Smlouva ale končí také Wolffovi. Nemohli by nakonec skončit v Maranellu oba?

„Zní to jako dobrý plán,“ řekl Wolff pro německý deník Kronen. „Ale dříve bych raději udělal něco jiného: odletět s Lewisem na Mars, abych zjistil, zda se tam nedá něco vyhrát. Ne, vážně: chci být úspěšný s Mercedesem v roce 2020. O tom, co se stane poté, se rozhodne v příštích několika měsících.“

Sezóna sice skončila před téměř třemi týdny, ale Wolff si neodpočinul. V průběhu několika posledních dní byl ve Vídni, Tyrolsku, Monaku, Stuttgartu a Mnichově.

„Už to ani nevnímám, jen následuji svůj kalendář. Jsem v jakémsi režimu ovládání na dálku, ale je třeba udělat důležité věci.“

„Můj výkonnostní lékař říká, že potřebujete roky, abyste dokázali pracovat pod takovou úrovni stresu a roky, abyste se z toho dostali. Tři týdny dovolené vám nepomohou. Musíte se zotavovat po celý rok.“

Wolff prozradil, že rodina už je v Tyrolsku a vánoční dárky obstarává jeho manželka Susie. A co si přeje pod vánoční stromeček šéf Mercedesu? „Letos jsem ztratil Nikiho a jednoho z našich mladých inženýrů, který zemřel při dopravní nehodě večer po oslavě vítězství v šampionátu, takže nejdůležitější věcí je, aby zůstali všichni zdraví. Všechno ostatní už nějak půjde.“

