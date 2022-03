Wolff se pustil do Masiho a Red Bullu. Verstappen bývalému řediteli závodu prý hodně dluží

V novém dokumentu Sky Sports Duel: Hamilton vs. Verstappen Wolff naznačuje, že sportovní ředitel Red Bullu Jonathan Wheatley& měl nadstandardní vztahy s Masim.

„Jonathan Wheatley odvedl svou práci,“ řekl Wolff. „Změnil postoj ředitele závodu Michaela Masiho a to nejen v Abú Dhabí, ale i dříve. Max mu hodně dluží.“

S Masim už nechce nikdy mluvit

Masiho rozhodnutí ohledně safety caru umožnilo Verstappennovi předjet v posledním kole Hamiltona a dojet si pro titul.

Wolff mezitím prohlásil, že doufá, že se „přenese“ přes to, co se stalo, ale nemá chuť s Masim mluvit.

„Nemluvil jsem s ním a nechci s ním už nikdy mluvit. Jeho rozhodnutí byla špatná a jsem si jistý, že jich lituje,“ uvedl Wolff.

„FIA měla vidět mnohem dříve, že je tu problém. Byl tam problém se strukturou a byl tam problém s určitými lidmi.“

„Je to jako fotbalový zápas, kdy je stav 1:0 pro jeden tým a rozhodčí najednou řekne, že teď je to náhlá smrt, je to 0:0, kdo vstřelí další gól, vyhrává. A mimochodem, musíte hrát bez kopaček.“

„S Maxem ale soucítím. Zasloužil si titul mistra světa... ale mluví se jen o Abú Dhabí.“