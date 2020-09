Wolff se opět vymezil proti reverzním roštům

Formule 1 po Monze opět vytáhla reverzní rošty. V některých víkendech v příštím roce by místo kvalifikace proběhl krátký závod, který by určil pořadí na startu nedělního závodu. Startovní pozice v sobotním kvalifikačním závodě by určil reverzní rošt – vezme se pořadí v šampionátu a otočí se. Asi není těžké uhádnout, ze které pozice by dnes startovaly mercedesy.

Právě Mercedes je dlouhodobě proti. FIA chtěla letos reverzní rošt v některých víkendech – potvrzené to máme pro Štýrsko a Monzu. Mercedes byl však proti a nutná byla jednomyslná shoda. V příštím roce může být podle nových dohod návrh protlačen i v případě, že budou dva týmy proti.

„Nemyslím si, že bychom měli provádět změny formátu víkendu,“ řekl Toto Wolff.

„Viděli jsme různé kategorie, které se pokusily provést změny ve svých formátech, kterým fanoušci historicky rozuměli. Příklad, který mi přijde na mysl, je NASCAR, ale myslím si, že bychom si s tímto problémem neměli zahrávat.“

„Není to proto, že jsem zaujatý kvůli Mercedesu. Naopak se mi líbí variabilita a nepředvídatelnost a budeme mít závody, které se budou velmi lišit, jako byl závod v Monze.“

„Ale nikdo nechce vítěze, který startoval z obráceného startovního pořadí. Nemyslím si, že bychom měli vyrábět podivné výsledky tam, kde je téměř nemožné předjíždět, jen proto, že věříme, že by pořadí mělo být jiné.“

„Tohle je meritokracie, je to sport, kde vyhrává nejlepší muž a nejlepší stroj. Není to wrestling, kde je výsledek zcela náhodný.“

„Pokud to chcete dělat náhodně, udělejme z toho show. Ale myslím si, že hlavní DNA tohoto sportu je sport, a až pak platforma pro zábavu.“

„Není to show. Není to reality show a není to Big Brother a nemyslím si, že bychom tímto směrem měli jít.“

