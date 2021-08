Wolff se omluvil Red Bullu za nehodu Bottase

Dva závody a dvě kolize jezdců Mercedesu s jezdci Red Bullu. V obou případech šlo o vinu jezdců Mercedesu – alespoň dle rozhodnutí sportovních komisařů.

„Jsou to naprosto pochopitelné pocity,“ řekl Wolff pro Sky Sports F1.

„Jediné, co mohu udělat, je vzít to na nás. Byla to malá chyba, šel příliš pozdě na brzdy a vyřadilo to Landa a dva red bully. Takhle by to nemělo probíhat, ale v dešti to může být celkem ošemetné.“

„Myslím, že se dostal do sendviče, pak ve chvíli, kdy to zavírali, brzdil o malinký kousek později a pak už bylo pozdě. Šlo o malou chybu, která způsobila velkou nehodu. Stála je spoustu bodů a možná i dvě auta na stupních vítězů.“

Na otázku, zda se Red Bullu za kolizi omluví, se Wolff rozhodl udělat to hned na místě. „Udělám to veřejně tady a teď. Omlouvám se za to.“

Lewis Hamilton nakonec nebyl daleko od vítězství. Dojel třetí, po diskvalifikaci Vettela je druhý, i když Aston Martin se nejspíše odvolá.

„Věci se stávají a nakonec víte, jak je to s karmou. Možná jsme dnes neměli brát plný počet bodů.“