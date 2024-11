Wolff se o přestupu Hamiltona k Ferrari dozvěděl od Sainzova otce

Toto Wolff prozradil, že o ochodu Hamiltona z Mercedesu věděl dva týdny předtím, než mu to Hamilton u něj doma řekl.

„Starý Sainz mi zavolal a řekl mi, že se to děje. Pak mi volalo několik tatínků jezdců, kteří to předtím nedělali. Říkal jsem si: ‚Dobře, něco se tam děje‘“, řekl Wolff v podcastu High Performance.

„A pak jsem poslal textovku Fredovi Vasseurovi: ‚Bereš našeho jezdce?‘ Nedostal jsem žádnou odpověď, což je u Freda velmi neobvyklé. Je to dobrý přítel. Takže ano, čekal jsem, že to přijde.“

Hamilton řekl Wolffovi, že odchází k Ferrari, u něho doma. Šéf Mercedesu mu předtím sdělil, že dlouholetý inženýr Ferrari Simone Resta zamíří k Mercedesu.

„Když Lewis přijel domů, stejně jako v minulých letech, trochu jsme si popovídali o vánočních svátcích a tak podobně. Pak jsem řekl: ‚No, teď nabíráme lidi od Ferrari. Tohohle člověka máme.‘ A Lewis na to: ‚Aha, musím ti něco říct‘. A když to řekl, tak to v tu první chvíli bylo... říkal jsem si, tak ono se to opravdu děje?“

Wolff vysvětlil, že se před časem bavil s trenérem Pepem Guardiolou o tom, jak zvládnout odchod velkých hvězd.

„S Pepem Guardiolou jsem se bavil už dávno a je to můj přítel. Řekl jsem mu: ‚Co uděláš, když odejde ten a ten hráč?‘ a on na to: ‚Jak to myslíš, co udělám?‘

„Řekl jsem, ‚no, snažíš se je přesvědčit, aby zůstali?‘ a on řekl, že ne, pokud si někdo myslí, že může hrát lépe někde jinde nebo vydělat více, musíš ho nechat jít, a to je něco, co přijímám stejným způsobem tady. Pokud chce někdo odejít, udělejme to tak, aby to bylo pro každou stranu co nejlepší.“