Wolff se kvůli druhému místu v PK nestresoval. Ocenil férový přístup Leclerca

Mercedes v letošní sezoně získal 409 bodů, což nakonec stačilo na to, aby v boji o druhé místo v Poháru konstruktérů o tři body zdolal Ferrari.

Ačkoliv se o stříbru mezi týmy rozhodovalo až do posledních metrů, šéf německé stáje se nechal slyšet, že se kvůli souboji s italskou stájí nestresoval.

„Ne, nebyl jsem ve stresu. Ve formuli 1 jsem se stresoval jednou, konkrétně tady před pár lety (v roce 2021, pozn. red. Byl to boj o druhé místo...Svým způsobem je to pro nás jako tým velmi pozitivní a pro mnohé je to odměna. Stále vám to ale připomíná, že jde pouze o druhou příčku,“ uvedl Toto Wolff, který v minulosti dovedl Mercedes k osmi titům mezi týmy, v rozhovoru pro televizi Sky Sports.

Wolff rovněž ocenil přístup jezdce Ferrari Charlese Leclerca, který měl v posledních kolech příležitost k tomu, aby v závěru závodu přibrzdil pilota Mercedesu George Russella, jenž k zisku v danou chvíli potřebné třetí příčky potřeboval dojet do pěti sekund za penalizovaným Sergiem Pérezem.

Leclerc před sebe Péreze sice dobrovolně pustil, ale následně již nezablokoval Russella na tolik, aby ho připravil o třetí příčku, díky které Mercedes uhájil náskok před Ferrari.

„Myslím, že to byl ke konci skvělý boj o druhou příčku (v šampionátu týmů). George jel úžasně. Také si myslím, že se Charles na konci choval sportovně, když se nesnažil George zpomalit,“ dodal Wolff.