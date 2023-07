Wolff radil Andrettimu, aby koupil stávající tým. Nikdo nemá zájem, reaguje Američan

Michael Andretti je jedním ze zájemců o vstup do formule 1. Současné týmy jsou ale proti.

Současné týmy formule 1 nechtějí do svého rybníku pustit novou štiku. Argumentují různě a to včetně toho, že na některých okruzích není místo. Ve skutečnosti jde ale jako obvykle o peníze – kromě sponzorských příjmů žijí týmy z podílu na komerčních právech. Pokud koláč rozkrájíte na 11 nebo 12 dílů, jsou samozřejmě jednotlivé díly menší.

Michael Andretti má za sebou opravdu kvalitní zázemí. Sám má bohaté zkušenosti s týmy v různých sériích napříč motorsportem a navíc má za sebou Cadillac, který je součástí General Motors.

Toto Wolff nedávno řekl, že by měl Andretti-Cadillac raději koupit některý ze současných týmů. Andretti však tuto možnosti odmítá.

„Zkoušeli jsme to. Nikdo nemá zájem,“ řekl Andretti během závodu Extreme E v Sardinii.

„Byli jsme u všech týmů. Pořád říkají ‚no tak si kupte tým‘, ale nikdo ho nechce prodat! Přijdete tam a oni ani nemají zájem se bavit. Už jsem to zažil a nebyl jsem spokojený.“

Andretti říká, že chápe neochotu týmů rozšířit stávající startovní rošt, ale trvá na tom, že konečné rozhodnutí o tom, zda se stane jedenáctým týmem formule 1, je v rukou FIA a F1. Od FIA očekává rozhodnutí v nejbližších týdnech.

„Každý má své vlastní důvody, proč něco dělá, snaží se chránit své vlastní zájmy, což jim nemohu mít za zlé. Kdybych byl v jejich situaci, asi bych udělal to samé.“

„Týmům to nevyčítám. Všichni se budou starat sami o sebe, protože to je to, co musí dělat, aby byli konkurenceschopní. Ale nakonec to nebudou oni, kdo bude rozhodovat. Bude to na sérii a FIA, aby rozhodly, jestli si myslí, že je to správné.“

Andretti zdůraznil, že zapojení Cadillacu není jen symbolické. „General Motors se na tom podílí opravdu hodně. Lidé říkají, že tomu dávají jen jméno... Ne, je to nedílná součást celého týmu. Myslím, že až se zveřejní, co jsme předložili, uvidíte, že se zapojili opravdu hodně.“