Wolff: Rád bych se s Mercedesem ve formuli 1 angažoval až do svých 80 let

Šéf Mercedesu Toto Wolff by chtěl být zapojen do dění ve formuli 1 ještě 30 let.

Toto Wolff působí ve formuli 1 již 15 let. Rakouský investor se nejprve angažoval ve Williamsu, když se v roce 2009 stal jeho akcionářem a členem představenstva. Později v britském týmu přijal post výkonného ředitele.

V roce 2013 Wolff získal akcie týmu Mercedes a od té doby je rovněž v jeho vedení.

Dvaapadesátiletý rodák z Vídně je tak aktuálně po Christianu Hornerovi druhým nejdéle sloužícím týmovým principálem. Vše navíc nasvědčuje tomu, že Wolff své angažmá ve formuli 1 jen tak neskončí.

Jak upozornil Autosport, Wolff v rozhovoru, který vyšel v knize Gilese Richardse s názvem F1 Racing Confidential (volně přeloženo Závody F1 –⁠⁠⁠⁠⁠ důvěrné), uvedl, že by ve formuli 1 rád setrval ještě další tři dekády.

„Život je plný překvapení. Nikdy bych si nepředstavoval, že budu tady nebo že tento tým bude mít takový úspěch,“ nechal se slyšet muž, který dovedl Mercedes k osmi titulům v Poháru konstruktérů v řadě.

„Teď je mi 52 let. Zní to jako vysoký věk, ale doufám, že mě čeká dalších 30 let s Mercedesem. Je důležité, abyste si v osmdesáti letech mohli říct: ‚Bylo to docela dobré. Jsem se sebou spokojený –⁠⁠⁠⁠⁠ splnil jsem si svoje životní očekávání,'“ dodal Wolff.