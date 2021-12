Wolff prolomil mlčení. Připravili Lewise o zasloužený titul, říká

Toto Wolff potvrdil, že se on a ani Lewis Hamilton nezúčastní galavečeru FIA.

„Ano, ani jeden z nás tam nebude,“ řekl Wolff ve čtvrtek médiím. „Nebudu tam kvůli své loajalitě k Lewisovi a kvůli své osobní integritě.“

„Ale jako tým nás bude reprezentovat James Allison, který převezme trofej jménem všech lidí v Brackley a Brixworthu, kteří by měli oslavit náš osmý titul mistra světa v řadě, kteří si zaslouží být oslavováni, protože je to fantastický úspěch, na které jsme velmi hrdí.“

Wolff uvedl, že na jednu stranu cítí „vztek na výsledek šampionátu jezdců F1“ a na druhou stranu „hrdost a radost z toho, že jsme dosáhli něčeho nevídaného, co je třeba oslavit.“

Hamiltonova neúčast na slavnostním předávání cen FIA je porušením sportovních pravidel F1, podle kterých se ho povinně účastní tři nejlepší jezdci v šampionátu. Zatím není jasné, zda mu hrozí nějaký trest.

Lewise okradli

Wolff se vrátil také k závěru posledního závodu. Proti zamítnutí svého protestu se Mercedes rozhodl neodvolávat.

„Rozhodnutí, která byla přijata v posledních čtyřech minutách tohoto závodu, připravila Lewise Hamiltona o zasloužený titul mistra světa,“ řekl Wolff, kterého cituje RaceFans. „Jeho jízda, zejména v posledních čtyřech závodech, byla bezchybná.“

„V neděli v Abú Dhabí byl od začátku ve vedení. Vyhrál start a vedení už nikdy nepustil. A okrást ho v posledním kole závodu je nepřijatelné.“

„Proto z osobního hlediska, z profesionálního hlediska, moje hodnoty, můj smysl pro integritu prostě nejsou slučitelné s rozhodnutími, která byla učiněna v neděli. A je na FIA, aby rozhodla, jak se do budoucna těmto rozhodnutím, těmto situacím vyhnout.“

„Když se podíváte na většinu kontroverzí, které se letos staly, šlo o sportovní rozhodnutí na trati, o nekonzistentnost v plnění pravidel na trati. Jedna věc je jezdit tvrdě a mít rozdílné názory mezi jezdci a týmy. Je to v povaze hry. Ale nejednotné rozhodování vede ke kontroverzím, vede k polarizaci a to bylo půdou pro mnoho zcela zbytečných sporů na trati.“

Masiho rozhodnutí umožnit jezdcům před Verstappenem, aby předjeli safety car, ale těm za ním ne, bylo podle Wolffa v rozporu s tím, jak Masi loni řešil závod na Nürburgringu.

„Jak je možné, že před 14 měsíci při Velké ceně Eifelu bylo vysvětlení, které bylo podáno, přesně opačné než to, co se stalo v neděli? Důvodem, proč tam byl safety car tak dlouho, bylo to, že se všechny vozy musí vrátit do stejného kola – s vysvětlením, že se tím dodržují sportovní předpisy. Nejenže bylo přijato zcela opačné rozhodnutí, ale ještě se podává vysvětlení o 180 stupňů odlišné od toho, co se stalo před 14 měsíci.“

„Pokud se rozhodnete nasadit safety car, existují jasná pravidla. Říkají, že všechny vozy se musí vrátit do stejného kola, než je možné závod znovu odstartovat. A teprve v následujícím kole, jakmile se všechny vozy vrátí do stejného kola, může safety car zajet do boxů.“

„Nic z toho se nestalo. Nic. Náhodně bylo vozům umožněno předjíždět a vrátit se do stejného kola. Proč Carlos Sainz nedostal příležitost vyhrát závod? Proč tam byly ponechány vozy mezi nimi. Proč byl safety car stažen v rozporu s tím, co říkají pravidla? Ad hoc rozhodování prostě způsobilo tento chaos.“

Wolff uvedl, že jeho výhrady k postupu ředitelství závodu nemají nic společného s Verstappenem a Red Bullem.

„Vůbec by mi nevadilo, kdyby Max a Red Bull v neděli vyhráli šampionát,“ řekl. „A tato situace nemá s Maxem nic společného. Je to důstojný šampion, jeho jízda je výjimečná a Red Bull je tvrdý konkurent a já si nesmírně vážím lidí, kteří tam pracují.“

„S nimi to nemá nic společného. Rád bych tu seděl a vyhnul se všem těmto diskusím a škodám, které byly v neděli způsobeny sportu právě nesportovním a neférovým rozhodováním.“