Wolff přiznal, že vetoval kvalifikační experimenty v příštím roce. Chráním DNA, říká

Formule 1 plánovala, že v příští sezóně ve třech víkendech experimentálně určí pořadí na startu kvalifikační závod. Startovní rošt pro něj by se určil dle pořadí v šampionátu a to reverzním způsobem. Z první řady by tak letos startovali jezdci Williamsu, v poslední řadě by stál Bottas a za ním Hamilton.

Pro změny pravidel v příštím roce ale musí být v této fázi sezóně všechny týmy. V případě kvalifikačních experimentů byly proti dva týmy. Jedním z nich byl Mercedes.

„Udělal jsem to proto, že v F1 máme odpovědnost za zachování DNA,“ řekl Toto Wolff.

„Nebylo to kvůli zachování výhody, i když by to pro nás možná bylo dobré, protože při pohledu na současné kvalifikační tempo by Ferrari bylo za námi. Hlasoval jsem proti, protože když se díváte na finále stovky na olympiádě, tak Usain Bolt nestartuje pět metrů dál, aby byl závod více vzrušující.“

Ross Brawn byl pochopitelně rozhodnutím zklamaný. „Myslel jsem, že to byla fascinující soutěž. Jezdci byli trochu nervózní, čemuž rozumím, ale my jsme jen žádali o příležitost pro tři závody, aby se vyzkoušel tento formát.“

„Pokud by to nefungovalo, tak bychom to vzdali, pokud by to fungovalo, tak by to bylo skvělé, a pokud něco mezi tím, tak bychom s tím mohli pracovat. Pomohlo by nám to vyvinout formát závodění. Je frustrující, že se to nepovedlo, ale bohužel, tohle je klasický problém formule 1.“

