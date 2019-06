Wolff přirovnal možnost návratu k loňským pneumatikám k balastu

V poslední době se objevily úvahy, že by se F1 mohla vrátit k loňským pneumatikám. Pirelli však uvedlo, že by to nebylo tak jednoduché, protože letošní auta jsou jiná než loňská.

Pro změnu by musely být vážné důvody z hlediska bezpečnosti, nebo by muselo být pro nejméně sedm týmů. V současné době je v podstatě vyloučeno, že by došlo ke změně.

„Myslím, že je logické, že ti, kteří mají pocit, že pneumatice správně neporozuměli, se pokusí vyvolat změnu pneumatik,“ řekl Wolff, kterého cituje Crash.net.

„Můj přístup sportovce je takový, že si nemyslím, že by F1 měla měnit pravidla proto, že někteří odvedli lepší práci než ostatní. Nemyslím to arogantně – právě naopak. Je to však nemilosrdný špičkový sport.“

„V průběhu zimy jsme se hodně snažili, abychom přišli na kloub našim problémům s nastavením a pochopili, jak fungovaly pneumatiky v loňském roce. V Abú Dhabí jsme dostali pár sad (letošních pneumatik, pozn.redakce), abychom se je pokusili pochopit a zdá se, že jsme to udělali dobře.“

Wolff přirovnal změnu pneumatik v průběhu sezóny k zavedení „balance of performance“. V některých sériích (například ve WEC) se jedná o balast, který má snížit rozdíly mezi jednotlivými vozy.

„Změna pravidel v polovině sezóny je něco, co je téměř jako zavedení balance of performance ve sportu, který byl vždy o nekompromisní dokonalosti.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene