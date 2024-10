Wolff považuje snahy získat Verstappena za uzavřené

Když bylo na začátku února oznámeno, že se Lewis Hamilton od sezony 2025 připojí k Ferrari, dlouho se spekulovalo o tom, kdo sedminásobného mistra světa v Mercedesu nahradí.

Nejprve padala jména jako Carlos Sainz, Fernando Alonso či dokonce Max Verstappen.

Posledně jmenovaného se šéf Mercedesu Toto Wolff snažil získat i s vědomím toho, že to v Red Bullu skřípe a tedy, že by Nizozemec mohl být ochotný vyměnit působiště ještě dřív, než mu vyprší smlouva.

K tomu však nedošlo a Mercedes později potvrdil, že se nástupcem Hamiltona stane nováček Andrea Kimi Antonelli.

„Myslím, že jsem to už dříve vyjádřil, a podobný názor máme i z Maxovy strany: musíte věřit svým jezdcům a svému týmu. Musíte jim poskytnout maximální podporu, aby byli úspěšní. A teprve potom, když se věci opravdu nepovedou, budete zvažovat jiné možnosti,“ uvedl Wolff, jehož slova cituje Autosport, k letošním „námluvám“ mezi Mercedesem a Verstappenem, které považuje již za uzavřené.

„Pro mě je to jako flirtovat venku, zatímco usilujete o fungování vztahu, ve kterém už jste. Nefunguje to, neflirtuji venku. Pouze v případě, že bych chtěl mít změnu nebo uvažoval o změně. A stejné je to i z jeho strany. Myslím, že v tomhle jsme v našich hodnotách docela zajedno,“ vysvětlil rakouský manažer.

Přesto není z dlouhodobého hlediska jisté, jak bude sestava Mercedesu vypadat. I když by Russell a Antonelli mohli pro německý tým závodit i v průběhu několika let po sezoně 2025. V případě prvně jmenovaného to ovšem nemusí úplně platit, jelikož mu na konci nadcházejícího ročníku končí smlouva.

Tyto úvahy však Wolff momentálně nepřipouští.

„Stále je jezdcem Mercedesu. Neděláme velký rozdíl (mezi ním a Antonellim, pozn. red.). Emocionálně jim dáváme stejnou podporu. Na tom se nic nemění,“ zdůraznil Wolff.